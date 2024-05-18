ÂçÃ«æÆÊ¿VS¡Ö¡ã¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡äÎòÂå¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡×Á´³ÑÅÙ¥Ð¥È¥ë¡Ê3¡ËÌîÂ¼¹îÌé¤ÈÆ±Åù¤ÎÇÛµåÆÉ¤ß
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¸×¤ÎºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤À¤Ã¤¿¡£³Ñ»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬ÂÐÀï¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¸µºå¿À¤Î¥Ð¡¼¥¹¡Ê70¡Ë¤ÈÆÃÄ§¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤ËÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥§¥Ã¥¸¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Å¡Å¡£Åö»þ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤é¾å½ÐÍè¤À¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤âÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£àÁö¹¶Åêá»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¹¤Î¶¯²½ÈÇ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Ì¾Çì³Ú¤Ë¤·¤Æ¡¢Àï¸å½é¤Î»°´§²¦¤òÂ×´§¤·¤¿¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¤ÏÇÛµå¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Çµ»½ÑÉÔÂ¤òÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤Ï¤·¤ê¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Åê¤²¤Æ¤¯¤ëµå¤È¥³¡¼¥¹¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶ÇÛµå¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÄÁ¤·¤¤»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÇÛµå¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¡¢º£µ¨¤Îµð¿Í¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥É¤Ë²ÝÂê¤Î¤¢¤ëÂç¾ëÂî»°¡Ê31¡Ë¤ò³°¤·¡¢¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ê34¡Ë¤È´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Ê27¡Ë¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤·¤¿¤é¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡¡ÂçÃ«¤âiPad¤ÇÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃà°ì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¿Í¤ÎÅê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï²ó¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤ëMLB¤Ç¤Ï¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê³Ñ»á¡Ë
¡¡¸Å¤ÎÉ¤¶µ¤¨¤â¤Þ¤ÀÎáÏÂ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÎáÏÂ¤Î»°´§²¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯Å¸ÅÓ¾å¡£ÍýÁÛ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤òµá¤á¤Æ¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡Ê24¡Ë¤ÏÂÇµå¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£WBC¤ÇÂçÃ«¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÈÂÇµåÂ®ÅÙ¤ò¸«¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£°Ê¾å¤ËÂÇµå¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¡£3ÅÙ¤Î»°´§²¦¤òÃ£À®¤·¤¿Íî¹çÇîËþ¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤â¡Ø¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Èôµ÷Î¥150¥á¡¼¥È¥ë¤ò1ËÜÂÇ¤Ä¤è¤ê¤â100¥á¡¼¥È¥ë¤ò2ËÜÂÇ¤ÄÎý½¬¤ò¤·¤¿Êý¤¬¼ÂÍÑÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê³Ñ»á¡Ë
¡¡¾¾±Ê»á¤âÂ¼¾å¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë1¿Í¤À¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÅê¼ê¤Ë¶»¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡£¥»¥ª¥ê¡¼ÄÌ¤ê¤ËÂÎ¤Î³«¤¤òÀ©¸æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ÏÆ°¤¬ÃÙ¤ì¤Æº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê²½¤òµá¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÌÂÏ©¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡·ëÏÀ¤ò¸À¤ª¤¦¡£½°ÌÜ¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ»ê¹â¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤Ê¤Î¤ÏÂçÃ«¤ò¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢NPB¤òÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£À¶¸¶ÏÂÇî¡Ê56¡Ë¡¢½©»³¹¬Æó¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¡¢¥Ç¥¹¥È¥é¡¼¥Ç¡Ê62¡Ë¤Ç¤µ¤¨¤â¡¢ÂçÃ«¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÂçµ×ÊÝ»á¡Ë
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÄ¶¤¨¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÅÁÀâ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£