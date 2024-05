「サード・デイ ~祝祭の孤島~」(2020)や「僕らのままで/WE ARE WHO WE ARE」(2020)などを手掛けた米製作会社Sky Studiosが、核爆弾を題材とするスリラードラマ「Atomic(原題)」を企画していることがわかった。主演は、「ゲーム・オブ・スローンズ」(2011-2019)シオン・グレイジョイ役などで知られるアルフィー・アレン。米が報じている。

本企画は、米Vanity Fairのジャーナリスト、ウィリアム・ランゲヴィーシェのノンウィクション本「The Atomic Bazaar」に着想を得たもので、北アフリカでのウラン輸送を企むカルテルの陰謀に巻き込まれる2人の青年、マックスとモハメドの物語が描かれる。まったくもってヒーローのようではない2人は、自分たちが助かるか、もしくは全てのリスクを背負って核爆弾が悪党の手に渡るのを防ぐか、きわめて重要な決断をしなければいけなくなる。

マックス役を演じるのは、「ゲーム・オブ・スローンズ」のほか、『ジョン・ウィック』(2014)や『ジョジョ・ラビット』(2019)への出演で知られるアルフィー・アレン。モハメド役には、『きっと、それは愛じゃない』(2022)や「スタートレック:ディスカバリー」(2017-)のシャザド・ラティフが起用された。ほか、カルテルを追うCIAエージェントのエリオット役として「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」(2013-2019)のサミラ・ワイリーが出演する。2024年5月中にもモロッコで撮影が開始される予定。

脚本を務めるのは、ヤン・ドマンジュ監督作『ベルファスト71』(2014)のグレゴリー・バーク。監督は、ドラマ「Temple(原題)」などのシャリフ・コーバーが務める。バークは作品について、「核兵器が以前よりも簡単に入手できてしまう世界の恐ろしい可能性と、最高であり最悪でもある私たちの中に存在する無限の可能性を描く物語です」と予告している。

