

●今週の業種別騰落率ランキング



※5月17日終値の5月10日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 13 業種 値下がり： 20 業種

東証プライム：1649銘柄 値上がり： 628 銘柄 値下がり：1007 銘柄 変わらず他： 14 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. その他製品(0269) +5.63 アシックス <7936> 、共同印 <7914> 、フルヤ金属 <7826>

２. 精密機器(0268) +4.27 リズム <7769> 、長野計器 <7715> 、ノーリツ鋼機 <7744>

３. 海運業(0272) +3.44 郵船 <9101> 、ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104>

４. 電気機器(0266) +2.92 山一電機 <6941> 、メイコー <6787> 、Ｉ・ＰＥＸ <6640>

５. サービス業(0283) +2.60 アイロムＧ <2372> 、アトラエ <6194> 、オーケストラ <6533>

６. 銀行業(0278) +1.85 北洋銀 <8524> 、富山第一銀 <7184> 、山陰合銀 <8381>

７. 機械(0265) +1.15 ユニオンツル <6278> 、ＴＯＷＡ <6315> 、日製鋼 <5631>

８. 証券・商品(0279) +0.69 ＪＩＡ <7172> 、アイザワ証Ｇ <8708> 、マネックスＧ <8698>

９. その他金融業(0281) +0.50 クレセゾン <8253> 、日証金 <8511> 、オリコ <8585>

10. 空運業(0273) +0.31 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

11. 繊維製品(0255) +0.30 クラボウ <3106> 、ユニチカ <3103> 、東レ <3402>

12. 小売業(0277) +0.10 三越伊勢丹 <3099> 、マーケットＥ <3135> 、ＧセブンＨＤ <7508>

13. 化学(0257) +0.04 堺化学 <4078> 、恵和 <4251> 、セ硝子 <4044>

14. 情報・通信業(0275) -0.05 スクエニＨＤ <9684> 、オプティム <3694> 、ＭＤＶ <3902>

15. 輸送用機器(0267) -0.07 プレス工 <7246> 、ブレーキ <7238> 、ＴＳテック <7313>

16. 金属製品(0264) -0.13 パイオラック <5988> 、Ｊテック・Ｃ <3446> 、駒井ハルテク <5915>

17. 非鉄金属(0263) -0.23 東邦鉛 <5707> 、ＵＡＣＪ <5741> 、リョービ <5851>

18. 医薬品(0258) -0.30 ＪＣＲファ <4552> 、住友ファーマ <4506> 、日本新薬 <4516>

19. ゴム製品(0260) -0.36 ＴＯＹＯ <5105> 、三星ベ <5192> 、藤コンポ <5121>

20. 食料品(0254) -0.43 日清粉Ｇ <2002> 、ヨシムラＨＤ <2884> 、フィードワン <2060>

21. 鉱業(0252) -0.48 ＩＮＰＥＸ <1605>

22. ガラス・土石(0261) -0.55 板硝子 <5202> 、日コン <5269> 、フジミインコ <5384>

23. 石油・石炭(0259) -0.61 コスモＨＤ <5021> 、出光興産 <5019> 、ニチレキ <5011>

24. 電気・ガス(0270) -0.69 イーレックス <9517> 、レノバ <9519> 、北ガス <9534>

25. 卸売業(0276) -0.88 リックス <7525> 、ウィズメタク <9260> 、シークス <7613>

26. 鉄鋼(0262) -1.14 新日本電工 <5563> 、神戸鋼 <5406> 、丸一管 <5463>

27. 陸運業(0271) -1.26 近鉄ＧＨＤ <9041> 、丸全運 <9068> 、ＮＸＨＤ <9147>

28. 倉庫・運輸(0274) -2.16 上組 <9364> 、三井倉ＨＤ <9302> 、住友倉 <9303>

29. 保険業(0280) -2.25 Ｔ＆Ｄ <8795> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766>

30. パルプ・紙(0256) -3.30 大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、日本紙 <3863>

31. 水産・農林業(0251) -3.52 マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>

32. 建設業(0253) -4.09 五洋建 <1893> 、清水建 <1803> 、日リーテック <1938>

33. 不動産業(0282) -5.52 ディアライフ <3245> 、ケイアイ不 <3465> 、グロバルＬＭ <3486>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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