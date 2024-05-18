来週の主な予定 FOMC議事録に日本消費者物価指数 日銀「金融政策多角的レビュー」 23日に日銀国債買い入れオペ 来週の主な予定 FOMC議事録に日本消費者物価指数 日銀「金融政策多角的レビュー」 23日に日銀国債買い入れオペ

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来週の主な予定 FOMC議事録に日本消費者物価指数 日銀「金融政策多角的レビュー」 23日に日銀国債買い入れオペ



・日本消費者物価指数 先行指標とされる東京都4月CPIは高校授業料無償化が影響し伸びが大幅に鈍化した

・FOMC議事録 5月会合は警戒したほどタカ派ではなかった、パウエル議長「次の動きが利上げとなる可能性低い」と発言

・日銀多角的レビュー「過去25年間の経済物価情勢と金融政策」をテーマに内田副総裁やコロンビア大学の伊藤教授が参加

・23日に日銀国債買い入れオペ 13日に続き再び減額なら金融政策「早期正常化」観測高まる ※17日は据え置きだった

・頼清徳氏が台湾総統に就任 対中政策の内容に関心集まる 中国は「台湾は中国の一部だ」と台湾を牽制



20日（月）

日本10年物価連動国債入札

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）

台湾の頼清徳氏が総統就任

サウジアラビアのムハンマド皇太子が来日（23日まで）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議開会挨拶

バーFRB副議長、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演（質疑応答あり）



21日（火）

豪中銀議事録（5月7日開催分）

カナダ消費者物価指数（4月）

日銀「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップ「過去25年間の経済物価情勢と金融政策」

ベイリー英中銀総裁、金融市場グループ（FMG）主催会議出席

バーFRB副議長、会議「2023年の流動性危機から学んだ教訓」出席（質疑応答あり）

ウォラーFRB理事、米経済および金融政策見通しについて講演（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、会議開会挨拶

ボスティック・アトランタ連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議で講演

バーキン・リッチモンド連銀総裁、リッチモンド連銀主催投資会議開会挨拶

ラガルドECB総裁、イエレン米財務長官に名誉博士号を授与するイベントに参加



22日（水）

日本40年利付国債入札

NZ中銀政策金利

英消費者物価指数・生産者物価指数（4月）

米FOMC議事録（4月30日-5月1日開催分）

ブリーデン英中銀副総裁、討論会参加

グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶

コリンズ・ボストン連銀総裁、メスター・クリーブランド連銀総裁、アトランタ連銀主催金融市場会議出席



23日（木）

日銀国債買い入れオペ（残存1-3年、3-5年、5-10年）

日本自動車工業会（JAMA）記者会見

NZ小売売上高（第1四半期）

豪消費者インフレ期待（5月）

英製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

ドイツ製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

ユーロ圏製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

米製造業PMI・非製造業PMI速報値（5月）

ピル英中銀チーフエコノミスト、経済会議「マクロ経済の安定化」出席

ボスティック・アトランタ連銀総裁、質疑応答

G7財務相中央銀行総裁会議（25日まで）



24日（金）

日本消費者物価指数（4月）

英小売売上高（4月）

カナダ小売売上高（3月）

米ミシガン大学消費者信頼感（5月）

ジョルダン・スイス中銀総裁、スイス・メディア・フォーラムで金融政策について講演

ナーゲル独連銀総裁、リントナー独財務相、G7で講演

ウォラーFRB理事、アイルランド中銀主催イベントで講演（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

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