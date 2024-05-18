日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の3万8690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40068.79円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39485.73円 ボリンジャーバンド2σ
38902.66円 ボリンジャーバンド1σ
38787.38円 17日日経平均株価現物終値
38690.00円 18日夜間取引終値
38603.07円 75日移動平均
38602.00円 5日移動平均
38470.00円 一目均衡表・転換線
38319.60円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37736.54円 ボリンジャーバンド-1σ
37153.47円 ボリンジャーバンド2σ
36570.41円 ボリンジャーバンド3σ
34982.45円 200日移動平均
株探ニュース
40068.79円 ボリンジャーバンド3σ
39627.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39485.73円 ボリンジャーバンド2σ
38902.66円 ボリンジャーバンド1σ
38787.38円 17日日経平均株価現物終値
38690.00円 18日夜間取引終値
38603.07円 75日移動平均
38602.00円 5日移動平均
38470.00円 一目均衡表・転換線
38319.60円 25日移動平均
38285.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円 一目均衡表・基準線
37736.54円 ボリンジャーバンド-1σ
37153.47円 ボリンジャーバンド2σ
36570.41円 ボリンジャーバンド3σ
34982.45円 200日移動平均
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