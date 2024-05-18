　18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比50円安の3万8690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40068.79円　　ボリンジャーバンド3σ
39627.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39485.73円　　ボリンジャーバンド2σ
38902.66円　　ボリンジャーバンド1σ
38787.38円　　17日日経平均株価現物終値
38690.00円　　18日夜間取引終値
38603.07円　　75日移動平均
38602.00円　　5日移動平均
38470.00円　　一目均衡表・転換線
38319.60円　　25日移動平均
38285.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38260.00円　　一目均衡表・基準線
37736.54円　　ボリンジャーバンド-1σ
37153.47円　　ボリンジャーバンド2σ
36570.41円　　ボリンジャーバンド3σ
34982.45円　　200日移動平均


株探ニュース