¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö£±Æ¬Èô¤Ó¹þ¤àÆó·å¿Íµ¤ÇÏ¤òÃµ¤¹¥²¡¼¥à¡×¹âÅÄ½©¤Ï¤¢¤ÎÇÏ¤ò¡íº£½µ¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¡í¤Ë»ØÌ¾¡ª
¡ØBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ù¡ÊBS11¡Ë¤ÎÅÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤âÍ½ÁÛ´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¹¥¤¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅÄ½©¡Ê¤·¤å¤¦¡Ë¤µ¤ó¡££µ·î19Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400m¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¤Î"µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ"¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú"°¦¤Á¤ã¤ó"¤È¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¡Û
¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÎÃíÌÜÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¹âÅÄ½©¤µ¤ó
¹âÅÄ½©¡¡Àè½µ¤ÎÆüÍËÆü¡Ê£µ·î12Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢³§Æ£°¦»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Î£Çµ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600m¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¡£¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤Ï´¿À¼¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¾õ¶·¤ò°û¤ß¹þ¤à¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿......¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤è¤á¤¤Ï½ù¡¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤ä¡¢½é£ÇµÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖË«¤á¤ÆË«¤á¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÄÅÂ¼µ³¼ê¤â¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼ÇÏÆ»¤Ë²¼¤ê¤Æ¤«¤é¤ÏÎÞ¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ·ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ï¥º¥ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°Åª¤Ê½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ª¡¼¥¯¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆó·å¿Íµ¤ÇÏ¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¡£Á°²ó¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢²áµî£µÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤ò¸«¤Æ"Éâ¤½Ð¤¿¥Ç¡¼¥¿"¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤â£²¤Ä¡¢Éâ¤½Ð¤¿¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤éµ¤¤Å¤¯¤â¤Î¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Öºù²Ö¾Þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬²áµî£µÇ¯¤Ç£³¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¡ÊÇÏ·ô·÷Æâ¤Ë¡ËÆó·å¿Íµ¤ÇÏ¤¬ËèÇ¯£±Æ¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï¡Ö£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤ëÆó·å¿Íµ¤ÇÏ¤òÃµ¤¹¥²¡¼¥à¡×¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¤Û¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ëµó¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¥¹¥¦¥£¡¼¥×¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡ºù²Ö¾Þ¤ÏºÇ¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç£´Ãå¤È¡¢°ìÊâµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¿ÊÏ©¤¬³«¤«¤º¡¢ÇÏ·²¤òË¥¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£ÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò²æËý¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¥³¥ó¥Þ£²ÉÃº¹¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ï¤ä¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡¢Æ±¤¸Åìµþ¡¦¼Ç2400m¤Î£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤ò¾¡¤Á¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤â£²Ãå¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÄÊì¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥×¥È¥¦¥·¥ç¥¦¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ÷Î¥±äÄ¹¤ÏÌäÂê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥¦¥£¡¼¥×¥Õ¥£¡¼¥È¤¬À©¤·¤¿£ÇII¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¾Þ¡Ê£³·î£²Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ï¡¢»ä¤âÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±ï¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ç¤â¿ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Úº£½µ¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤Ï!?¡Û
¡¡£²Æ¬ÌÜ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇÏ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢ºù²Ö¾ÞÇÏ¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÔ¤ì¤¿£²Àï¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â£²Ãå¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÄ¾¤Ë¤³¤ÎÇÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢º£½µ¤Î¥Æ¥ó¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥í¡¼¥º¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤¹¤«¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö£³Ãå°ÊÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à·êÇÏ¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆüÇÏÂÎ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð......¤Î¾ò·ï¤Ä¤¤Ç¡£
¡¡Ä¶ÎÉ·ìÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤âÁÇ¼Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ì¡¼¥¹ÆâÍÆ¤Ç¡¢£´ÀïÌÜ¤Î£Çµºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê12·î10Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢Â³¤¯£ÇIII¥¯¥¤¡¼¥ó£Ã¡Ê£²·î10Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤â£¹Ãå¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤ÈÇÏÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ìÅýÅª¤Ë¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¤¤¤¤¤Ï¤º¡£¥×¥é¥¹ÂÎ½Å¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢£³Ãå°ÊÆâ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦£±Æ¬¡¢¥¿¥¬¥Î¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤âµó¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤½¤³¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢£ÇµÄ«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê12·î17Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ç¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Î£³Ãå¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÀè½µ¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢ÌðºîË§¿ÍÄ´¶µ»Õ¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥°¥é¥·¥å¡¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¤è¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢BS¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¶¥ÇÏÃæ·Ñ¤â¤´Í÷Äº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î²ó¼ýÎ¨¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌðºîÀèÀ¸¤Ë¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÇÇÏ·ô¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Úprofile¡Û
¹âÅÄ ½©¡¡¤¿¤«¤À¡¦¤·¤å¤¦¡¡
1991Ç¯£¹·î23Æü¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£¶¥ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¤Ç唎¼ò»Õ¡¦ÆüËÜ¼òÉÊ¼Á´ÕÄê»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBS¥¤¥ì¥Ö¥ó¶¥ÇÏÃæ·Ñ¡Ù¡ÊBS11¡Ë¡¢¡Ø¹âÅÄ½©¤ÎFEEL SHU NICE!¡Ù¡Ê¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤ä¶¥ÇÏ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡£