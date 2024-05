後藤真希さん出演！いえらぶGROUP新CM「猫の手もいらない篇」

いえらぶGROUPは、PRキャラクターの後藤真希さんと、ニャンフルエンサーのトゥンカロンさんが共演する「いえらぶCLOUD」新CM「猫の手もいらない篇」を公開しました。

いえらぶGROUP新CM「猫の手もいらない篇」

メインビジュアル

不動産DXを推進するいえらぶGROUPは、2024年5月10日(金)よりPRキャラクターの後藤真希さんと、ニャンフルエンサー(※1)のトゥンカロンさんが共演する「いえらぶCLOUD」新CM「猫の手もいらない篇」を公開しています。

【「いえらぶCLOUD」新CM「猫の手もいらない篇」CM概要】

お仕事中の後藤さん。

日々の業務はデータ入力や顧客対応などで大忙し!

「猫の手も借りたいよ〜」なんて言いたい状況かと思いきや、すでに業務が終わっている様子…

その秘訣は?

CM概要

【出演者プロフィール】

■後藤真希さんプロフィール

1985年9月23日生まれ。

1999年より「モーニング娘。」3期メンバーとして活躍し、卒業後はソロアーティストとして活動。

2020年4月には、ゲーム実況をメインとした『ゴマキのギルド』と、美容情報を発信する『ゴマキとオウキ☆』のYouTubeチャンネルを開設し、等身大のライフスタイルが好感を集めている。

後藤真希さん

■トゥンカロンさんプロフィール

2021年生まれのミヌエット。

複数のポストを1,000いいねに導くなど数多くの実績を持つ。

国内外で人気のニャンフルエンサー。

2024年4月1日にいえらぶGROUPのCCCに就任。

所属事務所 : アニキャス

https://anicas.jp/

公式Instagram:

https://www.instagram.com/star.lo238vecarol/

トゥンカロンさん

