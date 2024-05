玉こんにゃくのアヒージョ無料食べ放題！こんにゃくパーク『こんにゃくの日』

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、5月20日『こんにゃく麺の日』・5月29日『こんにゃくの日』のPR特別企画として、期間限定イベントを開催します。

こんにゃくバーベキュー、玉こんにゃくのアヒージョ

日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感する施設こんにゃくパークは、5月20日『こんにゃく麺の日』・5月29日『こんにゃくの日』のPR特別企画として、期間限定イベントを2024年5月18日(土)〜6月2日(日)に開催!。

PR特別企画では「ライブバーベキューコーナー」にて直径8ミリの太いこんにゃく麺を使用したこんにゃく焼きうどん、バイキングでは玉こんにゃくのアヒージョを提供するほか、限定セット商品を発売です。

低カロリーに加えグルテンフリーな健康食材として、こんにゃく麺を含むこんにゃく加工品の輸出が伸びており、『こんにゃく麺の日』は、冬に比べて消費が大きく落ち込む夏の消費拡大を目的に2016年から取り組んでいるとのことです。

こんにゃくパーク限定『こんにゃく麺の日』『こんにゃくの日』特別企画

(1)ライブバーベキュー:こんにゃく焼きうどん

同社こんにゃく麺の中でも最も太い直径8ミリの「冷やし太うどん風」のこんにゃく焼きうどんは、讃岐うどんのように食べ応えがあります。

(2)無料バイキング:玉こんにゃくのアヒージョ

玉こんにゃくのアヒージョは、世界の人々が食べたくなるこんにゃくメニューをテーマに開催した、こんにゃくパーク学生レシピコンテスト最優秀賞「色々コンニャクとタコ&サザエのアヒージョ」を無料バイキング用にアレンジし提供します。

■こんにゃく麺の日&こんにゃくの日限定セット

(1)夏のこんにゃく麺(クリアバッグ入) 961円(税込)

(2)夏のさしみこんにゃく(クリアバッグ入) 1,069円(税込)

(3)夏のゼリーセット(クリアバッグ入) 1,069円(税込)

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

こんにゃく麺をはじめこんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ(

)、全国のスーパー店頭でも購入できます。

■こんにゃくパークについて

2014年4月26日に前身のこんにゃく博物館から拡大オープンしたこんにゃくのテーマパークこんにゃくパークは、2021年 文化庁の「食文化ミュージアム」に認定され、2023年6月27日には来園者数600万人を達成、年間100万人が来園。

2024年4月26日には開園10周年を迎えました。

10周年を機に、こんにゃくソフトクリームカフェを新設。

園内には群馬県で一番小さな観覧車りとるふらわぁのほか、小型アトラクションも充実しています。

フーズマーケットでは旬の野菜やフルーツを販売。

子どもから高齢の方までリラックスして楽しめる、おでかけスポットです。

2018年より埼玉西武ライオンズのキャップ広告スポンサーとなり(2023年からはユニフォーム広告スポンサー)、こんにゃくパーク内の埼玉西武ライオンズコーナーでは、キャップやTシャツなど公式グッズを販売しています。

こんにゃくパークURL:

トップページ

