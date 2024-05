ジェンダーレスな晴雨兼用傘！小川『-0&(ゼロアンド)』

傘・レイングッズメーカーの小川は、好評の晴雨兼用傘シリーズ『-0&(ゼロアンド)』の追加販売を2024年6月より開始します。

小川『-0&(ゼロアンド)』

年齢や性別にとらわれないジェンダーレスレイングッズブランド『ゼロアンド』

『-0&(ゼロアンド)』は、2020年4月に発売。

2024年2月にコンセプトを新たにリニューアル。

人気商品のため、追加生産が決定しました。

■No age, No gender ―リニューアルしたコンセプト

ゼロアンドは、2020年に誕生したレイングッズブランド。

生活シーンに寄り添い、誰もが心地よく快適に使えることを目指し商品を提案。

しかし、本当の「心地よさ」や「快適さ」は、機能面だけによるものではないと私たちは考えています。

性別、年齢、社会的役割など、自分以外の誰かが定義した分類の中で生きるうち、無意識にその分類にふさわしくあろうと振舞ってしまい、本当に好きなものや、選びたいものを諦めてしまうことはないでしょうか。

「男だから」「もう若くないから」「母親だから」…ゼロアンドはそういった様々な分類や仕切りを超えて、それぞれの「好き」「心地よい」を提案するブランドとしてリニューアル。

『NO age, NO gender』…年齢も性別もなく、本当のあなた自身を追求することの大切さをレイングッズを通してメッセージを発信!

性別や年齢にとらわれないデザイン

お気に入りの色が見つかる6色展開

自分のお気に入りの色を持って欲しいとの願いから、晴雨兼用、雨傘共に6色展開。

ニュアンスカラーで性別年齢を問わず持ちやすい色味になっており、晴雨兼用の色名には自然の情景が浮かぶようなカラー名がついています。

■シリーズ初の雨傘を追加

ゼロアンドシリーズ初となる雨傘を2型追加。

ゼロアンドの特徴的な収納ケースの要素を継承した軽量生地・軽量骨を使用した折りたたみ傘、ビニール素材と切り継ぎデザインの長傘の二種類。

長傘は12本骨とパープルグレーのポリエチレン生地を使用し、見た目にもアクセントをつけました。

いずれも持ち歩きに煩わしさのない軽量設計で、雨の日の快適に過ごせます。

■コンパクト&軽量晴雨兼用傘で持ち運びに特化

ゼロアンド最小サイズとなる、コンパクト晴雨兼用傘を追加。

収納時のサイズが約15.9cmと片手に収まるサイズ、かつ、入れやすい収納ケースにはカラビナもついており、持ち運びに特化した晴雨兼用傘です。

また、50cmの晴雨兼用傘も軽量化してリニューアル。

カーボン骨を使用し、より使いやすく持ち運びやすい晴雨兼用傘です。

折りたたみ時のサイズ15.9cmのコンパクト

シーンに合わせて選べる日傘

■生地機能

全ての晴雨兼用生地は裏面にポリウレタンコーティングを施し、UVカット率99.9%以上、遮光率99.9%以上、遮熱効果あり。

はっ水加工も施しているので、雨でも晴れでも使うことができ、毎日の持ち歩きに便利です。

また、雨傘には従来品より水を弾きやすいはっ水加工を施しており、雨の日の強い味方になります。

UVカット・遮光・遮熱効果

ゼロアンド商品概要

<晴雨兼用傘>

晴雨兼用折りたたみ日傘【軽量】/晴雨兼用折りたたみ日傘【コンパクト】

カラー展開:コットンホワイト、サンドベージュ、トワイライトパープル、

リーフグリーン、レイクブルー、ニュームーンブラック

価格 :各 3,300円(各税込 3,630円)

生地の効果:UVカット率99.9%、遮光率99.9%、遮熱効果あり、はっ水加工

サイズ :親骨の長さ50cm

素材 :ポリエステル100%(裏面 ポリウレタンコーティング)

開閉 :手開き式

原産国 :中国

<折りたたみ雨傘【軽量】>

カラー展開:パープル、ミント、オレンジ、ブルーグレー、ベージュ、ネイビー

価格 :各 2,800円(各税込 3,080円)

サイズ :親骨の長さ55cm

素材 :ポリエステル100%

開閉 :手開き式

原産国 :中国

<12本骨クリアアンブレラ(雨傘)>

カラー展開:パープル、ミント、オレンジ、ブルーグレー、ベージュ、ネイビー

価格 :各 2,500円(各税込 2,750円)

サイズ :親骨の長さ60cm

素材 :ポリエステル100%、透明部分ポリエチレン

開閉 :手開き式

原産国 :中国

