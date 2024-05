2024年6月2日(日)オープン！トリコロール・ホスピタリティ・イノベーション「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant」

トリコロール・ホスピタリティ・イノベーションは、広尾に本店を構えるブランド BURDIGALAから唯一のファインダイニング業態となるレストラン「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant(ブルディガラ 丸の内 ザ レストラン)」を開業します。

トリコロール・ホスピタリティ・イノベーション「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant」

BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant

所在地 : 〒100-6505 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル5F

開業日 : 2024年6月2日(日)

営業時間 : 月-土 LUNCH 11:00 - 15:30 (L.o14:30)

DINNER 17:00 - 23:00 (L.o21:00)

日祝 LUNCH 11:00 - 15:30 (L.o14:30)

DINNER 17:00 - 22:00 (L.o20:00)

定休日 : なし

※新丸ビルの定休日に準じてお休みとなる場合があります

料金 : LUNCHコース(平日) 1名さま 3,850円

-(消費税込、サービス料なし)

LUNCHコース(土日祝) 1名さま 5,500円

-(消費税込、サービス料なし)

DINNERコース 1名さま 8,800円-(消費税込)

※ディナータイムはサービス料を別途10%頂戴します

創業1936年、全国に約60店舗の喫茶・カフェ・レストラン・ブーランジェリーを運営するトリコロールの連結子会社であるトリコロール・ホスピタリティ・イノベーション。

広尾に本店を構えるブランド BURDIGALA(ブルディガラ)から唯一のファインダイニング業態となるレストラン「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant(ブルディガラ 丸の内 ザ レストラン)」を開業!

「BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant」は、ブルディガラのブランドコンセプト「日常生活を少しだけ上質に」を実践。

「未来のために 地球のために」私たちが出来ることを選択し、日本の食材や文化をフランス料理の技法を用いて提供するレストランです。

心身の幸せ、そして人と文化を持続的に発展させ さらに 50年後 100年後にも 健康的な「食」を楽しめるためのバトンをつなぐことを大切にしています。

料理は 素材がもつ個性を活かし、季節ごとに変わる 繊細な味の重なり合いを表現しています。

まるで映画を1本鑑賞するような、一皿一皿の物語を堪能いただけるように仕上がっています。

「国内産にこだわり、生産者さんが大切にされている想いを料理にのせること」

「食材を極力廃棄せずに使用法や保存法を考慮すること」

「無添加、無農薬にこだわった野菜、規格外の野菜を積極的に選択すること」

「国内産養殖物、飼育環境や餌をはじめストレスを与えていない食材を積極的に選択すること」などを大切にしています。

厚切りサーモンの燻製 フランボワーズ/BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant

<シェフ 根井のスペシャリテ 厚切りサーモンの燻製 フランボワーズ>

生に見えるサーモンは、丁寧に火入れし仕上がっています。

1日目に自家製マリネ液にくぐらせ、その後水分をふき取り冷蔵庫で乾燥させています。

3日目のタイミングで桜のチップで燻製し、ふわりと香りをまとわせます。

ソースは自家製燻製ドレッシング、そしてフランボワーズのソース。

芽ネギ、ディル、エストラゴン、イタリアンハーブ、ヨーグルト、フロマージュブラン、エシャロットの軽やかでありながら奥深い味わいを添えています。

黒毛和牛 八丁味噌 マディラ 美濃焼のお皿とともに/BURDIGALA MARUNOUCHI The Restaurant

<黒毛和牛 八丁味噌 マディラ 美濃焼のお皿とともに>

黒毛和牛のもも肉を10kgの塊で仕入れ、肉の状況を細かく選別し、厚切りローストに最適な部分のみを使用しています。

ごぼう、八丁味噌、レーズン、そしてマディラワインで仕上げたソースが黒毛和牛の奥深さをさらに引きたてます。

お料理は美しい東京駅舎を眺めながら_とっておきのひとときを過ごせます。

予約 :

https://www.tablecheck.com/shops/burdigala-marunouchi/reserve

ホームページ:

https://burdigala.co.jp/

https://burdigala.co.jp/shop/marunouchi-therestaurant/

