採用面接の日程を自動調整！HRソリューションズ『らくロボ プラス』

HRソリューションズは、面接日程を自動調整できるSMSチャットボット『らくロボ プラス』をリリースしました。

『らくロボ プラス』は、早く働きたい求職者と人材を求める採用担当者の双方をスピーディに結ぶ、採用課題解決の促進を目指したSMS採用チャットボットです。

これまでも採用管理システム「リクオプ」と連携して利用する「らくロボ」シリーズを提供していましたが、利用ユーザーの「もっとこうなれば嬉しい、使いやすい」の声をもとに新現場での使いやすさをアップデートした新シリーズを開発しました。

あわせてサービスリリースを記念し、2024年6月12日(水)、13日(木) 14:00〜15:00にウェビナーを開催します。

『らくロボ プラス』を活用したアルバイト・パート採用成功に導くヒントを伝えられます。

■リリースの背景

アルバイト・パートの人手不足は深刻さを増し、人材採用と業績拡大の両立は企業にとって重要なテーマです。

「らくロボ」シリーズは、そんな早く働きたい応募者と、省力化・省人化させてスピーディに雇用したい企業を結ぶチャットボットとして、2021年にリリースしました。

サービス提供開始後、多くの企業様に利用するなかで、「面接のシナリオは自分たちで更新したい」「通知の受け取り先を自由に設定したい」等、企業ごとの採用手法にあわせ自由度高く使いたいと多数の要望が寄せられていました。

採用支援管理システムメーカーとしてのノウハウを生かし、顧客の課題解決のための新しいサービスが『らくロボ プラス』です。

■サービスの概要

「応募から面接日程の調整」をロボットが自動で対応するサービスです。

採用担当者が事前に質問内容等の面接日程調整に必要な項目を登録することで、チャットボットが業務を代行します。

応募者は届いたショートメッセージサービス(SMS)からチャットボットに回答し、面接日を調整することができます。

応募者にはスピーディに面接日程が決まる満足度と応募意欲の維持が見込まれ、早期の就業スタートにつながる他、求人企業にとっては面接設定率改善等の効果が期待できます。

■サービスの特徴

<特徴1>ロボットが面接業務を代行

ロボットが事前に設定した質問を応募者に聞き、面接日程を調整します。

面接官は条件がすり合った応募者と面接できるため、コアな質問に集中することができます。

<特徴2>面接設定率の向上を実現

24時間365日対応(※1)できるロボットが即時対応することで、応募者の離脱を阻止し、面接設定率の向上を実現します。

<特徴3>リクオプ/ハイソルとの自動連携で省力化・省人化を実現

これまで煩雑だった採用業務もリクオプ/ハイソルと連携(※2)しているため、選考状況と連動して管理することが可能です。

「WEB面接機能」など、他オプションと併用で活用することで、採用業務全体を省人化・省力化することも実現できます。

※1 月数回の計画停止(メンテナンス)を除きます。

※2 らくロボ プラスは、同社の採用管理システム「リクオプ/ハイソル」利用企業が導入可能なサービスです。

【らくロボ プラス サービスページ】

らくロボ プラス

ウェビナー開催概要

ユーザーの声から生まれた採用チャットボット“らくロボ プラス”

〜らくロボ プラスでさらに進化するアルバイト採用〜

<開催日時>

2024年6月12日(水) 14:00〜15:00(開場 13:50)

2024年6月13日(木) 14:00〜15:00(開場 13:50)

<会場>

オンライン開催(Zoom)

<参加お申込みURL>

https://hr-s.seminarone.com/rakuroboplus2024/event

