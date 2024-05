全国の逸品グルメを産直で！あむう「PAF MALL」

あむうは、お取り寄せモールEC「PAF MALL」を、2024年5月10日(金)グランドオープンしました。

あむう「PAF MALL」

PAF MALLトップページ

あむうは、お取り寄せモールEC「PAF MALL(パフモール)」を、2024年5月10日(金)グランドオープン!

「PAF MALL」は、“Personal Attention Food Mall”の頭文字をとり、「あなただけの為に寄り添った食事を、ずっと伝えていきたい」という思いを込めて名づけられています。

【PAF MALLとは】

産直お取り寄せグルメ通販サイト

PAF MALL(パフモール):

https://paf-mall.com

・美味しい

現地でしか食べられない、旬の食材や国産食材を積極的に使用した全国のグルメ

・身体に優しい

着色料や保存料など添加物をできる限り使用しない、グルテンフリーや低糖質などのグルメ

・エシカル消費(※)

地産地消やフードロス、環境への配慮などの社会課題への取り組みから生まれたグルメ

3つをサービスポリシーとしたPAF MALLは、“日本の食の成長と成熟”を目指し、消費者、飲食店や事業者、生産者にとってサステナブル(持続可能)な関係を構築できるよう、全国の逸品グルメを産直でお届け。

安心・安全な食材を使用した、便利で美味しい食事を求めている子育て世代や中高年のかた。

フードロスや環境問題など食にまつわる社会課題に関心のある、エシカル消費を実践されている方。

あらゆるライフスタイルのかたに寄り添えるよう、料理に込められた料理人や事業者の思いやストーリーも、ECサイトやSNSを通して紹介しています。

最新の冷凍技術を用いた料理は、名店の味をそのままご自宅で再現できます。

2023年11月のプレオープンは6店舗からスタートしたPAF MALLですが、本グランドオープンでは、20社以上が出店し、120種以上の商品を揃えています。

日々の食卓に、ホームパーティに、スイーツやギフトなど、さまざまなシーンにふさわしいグルメを用意されています。

【グランドオープン記念キャンペーンについて】

グランドオープン記念キャンペーンとして、2024年5月31日(金)までにPAF MALLで商品を購入した先着100名様に、エシカルな生活雑貨をプレゼントします。

ぜひこの機会に、美味しい、身体に優しい、エシカル消費を応援するPAF MALLを利用ください。

・プレゼントキャンペーンはこちら:

https://paf-mall.com/blogs/news/presentcampaign

※エシカル消費とは

エシカル=倫理的、道徳的。

人や動物、社会や環境などあらゆることへ配慮し、さまざまな社会課題の解決を目指して取り組む事業者を応援する消費活動のこと

あなたの食を豊かにする商品を紹介

・産地の食材を活かした絶品グルメ

左から、新潟県糸魚川市で漁れた新鮮な海の幸を豪華な丼に。

八ヶ岳の食材や農薬・栽培期間中不使用の野菜を使用したオーベルジュのフレンチディナーセットより。

ドイツ国際食肉コンテストIFFAで金賞受賞、山形県の無添加ソーセージセット。

京丹後・間人産の希少なセイコ蟹を余すところなく味わえる甲羅盛。

・身体に優しいヘルシーなスイーツ

左から、岐阜県の飛騨コシヒカリの米粉を使用した無添加のロールケーキ。

北海道の十勝産大豆を使用した、低糖質のグラノーラ。

福井県の有機米玄米粉を使用した、グルテンフリーのブラウニー。

福岡県の農産物にこだわった無香料・無着色のジェラート。

・商品一覧はこちら:

新着商品

