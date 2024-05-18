世界最大級YADEAの電動アシスト自転車試乗可能！ハセガワモビリティ「OUTDOORPARK2024」出展

ハセガワモビリティは、アウトドア・外遊びに関連するアイテムをまるっと集めた関西最大級のイベント「OUTDOORPARK2024」に出展します。

ハセガワモビリティ「OUTDOORPARK2024」出展

ハセガワモビリティは、アウトドア・外遊びに関連するアイテムをまるっと集めた2024年5月18日(土)、19日(日)開催の関西最大級のイベント「OUTDOORPARK2024」に出展！

アウトドアにまつわる国内外のブランドが大集結し、ギアや商品の展示、販売、音楽ライブ、ワークショップ、アウトドア体験、飲食ブースなど、大人も子供も1日楽しめるのが特徴。

ブースでは、世界最大級の電動二輪モビリティブランドYADEAの電動アシスト自転車および電動キックボードの展示・試乗を行います。

展示機体の特定原付モデル「YDX3」は、2024年5月3日にYADEA表参道ショールームで発売されたばかりの新製品で、前後のサスペンションでクッション性を高め走行時の乗り心地を高め早くも話題を呼ぶモビリティです。

また、電動アシスト自転車「TRP-01」は昨年9月の発売以降、バイクをイメージさせるデザインと500Wのパワフルさで悪路でも安定した走行を実現することができ人気を促しています。

・OUTDOORPARK2024 ：

https://outdoorpark.jp/

・YADEAサイト 展示・試乗機種：

https://yadea.jp

OUTDOORPARK2024概要

日時 ： 2024年5月18日(土)、19日(日) 9:30〜17:00 雨天決行、荒天中止

場所 ： 万博記念公園 東の広場

入場料： 中学生以上600円(税込)

小学生以下無料

※万博記念公園入園料が別途必要(大人260円・小中学生80円)

詳細 ：

https://outdoorpark.jp/

OUTDOORPARKメインビジュアル

【展示機種】

＜一般原付／1機種＞

型式：KS5 PRO

発売：2022年3月

種類：一般原付

価格：182,600円(税込)

認定：性能等確認制度

特長：リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

KS5 PRO

【展示／試乗機種】

＜電動アシスト自転車／2機種＞

型式 ：TRP-01

発売 ：2023年9月

カラー：「BLACK」「BEIGE」

種類 ：電動アシスト自転車

価格 ：297,000円(税込)

型式 ：普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 ：500Wのパワフルモーター搭載

前後の強力なサスで悪路でも衝撃を軽減

TRP-01(BE)

型式 ：HNT-01

発売 ：2024年4月

カラー：「BLACK」「BEIGE」「KHAKI」

種類 ：電動アシスト自転車

価格 ：198,000円(税込)

型式 ：普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 ：リーズナブルなファットバイク

前後にディスクブレーキを搭載

HNT-01(BE)

＜特定原付／2機種＞

型式 ：KS6 PRO

発売 ：2023年7月

カラー：「GRAY」「YELLOW」「BLUE」

種類 ：特定原付

価格 ：198,000円(税込)

認定 ：性能等確認制度

特長 ：最大航続距離60km

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

KS6 PRO

型式：YDX3

発売：2024年5月

種類：特定原付

価格：132,000円(税込)

認定：性能等確認制度

特長：リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

YDX3

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