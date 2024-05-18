¡ÚÌäÂê¡ÛA1¿Í¤À¤È15Æü¡¢B1¿Í¤À¤È10Æü¤«¤«¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»Å»ö¤ò2¿Í¤Ç»Ï¤á¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæA¤¬²¿Æü¤«µÙ¤ó¤À¤¿¤á¡¢»Å¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç8Æü¤«¤«¤Ã¤¿¡£A¤Ï²¿ÆüµÙ¤ó¤À¤«¡©
11¡ß11¡Á19¡ß19¤ò¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È°Å»»¤Ç¤¤ë¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²»»¡×¡£¤³¤Î·×»»Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡Ù¤Ï¡¢³Ø½¬»²¹Í½ñ¤È¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¡×¤È¤Ê¤ë¡Ö2023Ç¯ ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤¿ËÜ¡ÊÇ¯´ÖÁí¹ç1°Ì¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÊÆüÈÎÄ´¤Ù¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È·×»»¤ò²ò¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿1ºý¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡¡·×»»¤ÎÃ£¿ÍÊÔ¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤ª¤ß¤ä¤²»»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¡Ê22¡Ý5¡Ë¡ß17¡Ü40¡à8¡á¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¡Ü¡Ý¡ß¡à¡Ê ¡Ë¤È¡¢¤ª¤ß¤ä¤²»»¤Î¤Þ¤¸¤Ã¤¿·×»»¡×¤òÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤¬¥¹¥é¥¹¥é°Å»»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î·×»»ÎÏ¶¯²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤ÎÇ¾¥È¥ì¤È¤·¤Æ¤âÌòÎ©¤Á¡¢Á°ºî¤«¤é¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜºî¤«¤éÆÉ¤ß»Ï¤á¤ëÊý¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢ÅìÂçÂ´¥×¥í»»¿ô¹Ö»Õ¤Î¾®¿ùÂóÌé»á¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤ß¤ä¤²»»¤Î¤ª¤µ¤é¤¤
¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤ß¤ä¤²»»¤Î·×»»Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎã¡Ë14¡ß17¡á
¡14¡ß17¤Î±¦¤Î¡Ö17¤Î°ì¤Î°Ì¤Î7¡×¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤È¤·¤Æ¡¢º¸¤Î14¤ËÅÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢14¡ß17¤¬¡¢¡Ê14¡Ü7¡Ë¡ß¡Ê17¡Ý7¡Ë¡á21¡ß10¡Ê¡á210¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤½¤Î210¤Ë¡¢¡Ö14¤Î°ì¤Î°Ì¤Î4¡×¤È¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²¤Î7¡×¤ò¤«¤±¤¿28¤ò¤¿¤·¤¿238¤¬Åú¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢14¡ß17¡á¡Ê14¡Ü7¡Ë¡ß¡Ê17¡Ý7¡Ë¡Ü4¡ß7¡á210¡Ü28¡á238¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢11¡ß15¡¢16¡ß12¡¢19¡ß19¤Ê¤É¤Î¡Ö½½¤Î°Ì¤¬1¤Î2¥±¥¿¤Î¿ô¤É¤¦¤·¤Î¤«¤±»»¡×¤Ï¡¢¤ª¤ß¤ä¤²»»¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ·×»»¤Ç¤¡¢´·¤ì¤ë¤È°Å»»¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²»»¤Ç·×»»¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Î¾ÚÌÀ¡ÊÊ¸»ú¼°¤ò»È¤Ã¤¿ÀâÌÀ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Îµ»ö¡Ø¡Ö16¡ß18¡á288¡×¤¬ÇúÂ®¤Ç°Å»»¤Ç¤¤ë¶Ã¤¤ÎÊýË¡¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤ÎÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤¬¤¿¤Ã¤¿1Æü¤Ç19¡ß19¤Þ¤Ç¤«¤ó¤Ú¤¤Ë°Å»»¤Ç¤¤ëËÜ¡¡·×»»¤ÎÃ£¿ÍÊÔ¡Ù¤Î´¬Ëö¤Ë¡¢Ä¹Êý·Á¤ÎÌÌÀÑ¿Þ¤ò»È¤Ã¤¿ÊýË¡¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A¤µ¤ó¤Ï²¿ÆüµÙ¤ó¤À¤Î¤«¡©
¤ª¤ß¤ä¤²»»¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»»¿ô¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö»»¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÆÃ¼ì»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤ê¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤«¡¢¼¡¤ÎÌäÂê¤ò¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖÁ´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤ò¡¢²¿¤«¤Î¿ô¤È¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢·×»»¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤ò¡Ö15¤È10¤ÎºÇ¾®¸øÇÜ¿ô¡×¤Î30¤È¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ÊºÇ¾®¸øÇÜ¿ô¤È¤ª¤¯ÍýÍ³¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
15¤È10¤ÎºÇ¾®¸øÇÜ¿ô¤È¤Ï¡¢¡Ö15¤ÎÇÜ¿ô¤È10¤ÎÇÜ¿ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÇÜ¿ô¡Ê¸øÇÜ¿ô¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤â¾®¤µ¤¤¿ô¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤¬30¤Ç¡¢A¤µ¤ó1¿Í¤Ç¤Ï15Æü¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤Ï¡¢¡Ê30¡à15¡á¡Ë2¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó1¿Í¤Ç¤Ï10Æü¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢B¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤Ï¡¢¡Ê30¡à10¡á¡Ë3¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤ò1¤È¤ª¤¯²ò¤Êý¤â¤¢¤ë¡Ê5·î12Æü¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÎÎÌ¤ò1¤È¤ª¤¤¤Æ²ò¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¡¢A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤¬Ê¬¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·×»»¤¬¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Á´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤òºÇ¾®¸øÇÜ¿ô¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤¬À°¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢·×»»¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£A¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤Ï2¡¢B¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤Ï3¤Ç¤¹¡£
ÌäÂêÊ¸¤«¤é¡¢A¤µ¤ó¤Ï²¿Æü¤«µÙ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¡¢B¤µ¤ó¤Ï8Æü´Ö¡¢µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£B¤µ¤ó¤Î8Æü´Ö¤Î»Å»öÎÌ¤Ï¡¢¡Ê3¡ß8¡á¡Ë24¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á´ÂÎ¤Î»Å»öÎÌ¤Ï¡¢30¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Î¡Ê30¡Ý24¡á¡Ë6¤¬¡¢A¤µ¤ó¤¬¤·¤¿»Å»öÎÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î»Å»öÎÌ¤Ï2¤Ê¤Î¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ê6¡à2¡á¡Ë3Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡¢8Æü¤Î¤¦¤Á3ÆüÆ¯¤¡¢»Ä¤ê¤Î¡Ê8¡Ý3¡á¡Ë5ÆüµÙ¤ó¤À¤Èµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÚÌäÂê¡Û¤ÎÅú¤¨¤Ï5Æü¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅú¤¨¤ÎÆü¿ô¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ°¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Å»öÁ°¸å¤ä»Å»öÃæ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ´Ö¤Î²Ã»»¡¢2¿Í¤Î»Å»ö¤ÎÁêÀ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¡¢ÊÑ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Í½Äê¤è¤êÁá¤¯½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ï¡¢»»¿ô¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö»Å»ö»»¡×¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ò¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤»»¿ô¡×¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢ÌÌÇò¤µ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤¤»»¿ô¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢ËÜ¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£