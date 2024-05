日本初進出、Qoo10公式ショップオープン！SYNERYGYCO「J.ESTINA」

SYNERYGYCOは、韓国の20〜30代の女性から支持を集め、韓国百貨店や免税店に100以上の店舗を展開する、韓国のアクセサリー・バッグブランド「𝘫.ESTINA」はQoo10公式ショップをオープンしました。

SYNERYGYCO「J.ESTINA」Qoo10公式ショップをオープン

国内外に影響力のある「IU」がイメージモデル

SYNERYGYCOは、韓国の20〜30代の女性から支持を集め、韓国百貨店や免税店に100以上の店舗を展開。

韓国のアクセサリー・バッグブランド「J.ESTINA」日本初進出となるQoo10公式ショップをオープンしました。

公式ショップオープンを記念し、2024年5月17日(金)より10日間限定で10%OFFキャンペーンを開催します。

「J.ESTINA」は、韓国で「国民の妹」と呼ばれ多くの人に愛されているアーティスト「IU」をジュエリーのイメージモデルに迎え、ジュエリールックを披露するたび韓国国内で話題となるなど、若者を中心に注目度が高いブランドです。

過去には、BIGBANGのメンバーG-DRAGONや俳優のキム・スヒョン、元フィギュアスケート選手のキム・ヨナが歴任してきました。

ブランドシグネチャーであるロゴが入ったデザインが人気のバッグラインには、イメージモデルに女優として注目を浴びる「シン・イェウン」を起用。

韓国アイドルや俳優にも多くの愛用者がおり、Instagram(@j.estina_official)の総フォロワーは11.5万人を超えています。

今回、日本初の公式ショップオープンとなるQoo10公式ショップオープンを記念して、10%OFFキャンペーンを2024年5月17日(金)から2024年5月26日(日)までの10日間限定で開催です。

今後は、Amazon.co.jp、楽天市場への順次出店を計画しています。

日本公式ショップ進出に先駆け、4月21日(日)に福岡で行われた、HIGHLIGHT、WayV(NCT)、YENA、UNIS、BoAなどが出演したUTO FESTでは1日限りのPOP UP SHOPをオープン。

ブースは多くの来場者で溢れ、日本での注目度の高さを証明しました。

J.ESTINA Qoo10公式ショップURL

https://www.qoo10.jp/shop/jestina

