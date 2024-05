1つで5役が叶う！ハーバー研究所『セラムクッションBB』

ハーバー研究所は、日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろい機能が一つになった『セラムクッションBB』を通信販売、および全国のショップハーバーにて数量限定で発売です。

ハーバー研究所『セラムクッションBB』

容量・価格:12g 3,520円(税込) ※コンパクト、レフィル、専用パフ付 レフィル 3,080円(税込)

発売日:2024年7月18日(木)

通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定です。

『セラムクッションBB』は、SPF22/PA+++で、日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろいも不要のクッションファンデーション。

これ一つで素早くナチュラルメイクが完成します。

肌に負担を感じさせない軽くみずみずしい使用感なのに、気になるシミやくすみ、毛穴、小じわを自然にカバー。

ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、グリチルリチン酸2Kなどの保湿成分のほか、ソフトフォーカスパウダー※1配合で、つるんとキメの整ったうるおいツヤ肌が持続します。

◎日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろい不要のファンデーション。

SPF22/PA+++。

◎肌に負担を感じさせない軽くみずみずしい使用感。

◎気になるシミやくすみ、毛穴を素早く自然にカバーします。

◎光の乱反射により凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダー※1のほか、保湿成分のヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、スクワラン、グリチルリチン酸2K配合で、キメの整ったしっとりとしたツヤ肌を持続させます。

◎付属パフを使用するので、手が汚れず素早くきれいに仕上がります。

使用方法 :

専用パフを本体(クッション)に押しつけて適量を取ります。

肌をこすらないように頬の広い面から、トントンと軽くたたきこむようになじませます。

※みずみずしい使用感を保つため、使用後は蓋をしっかり閉めてください。

セラムクッションBBつけ方

ハーバーのミネラルカラー(無機顔料)

ミネラルカラー(無機顔料)は、天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕、精製し不純物を取り除いた色素のみを取り出したもの。

水にも油にも溶けず、顔料が肌表面に乗っているだけの状態なので、肌内部に浸透せず、刺激や色素沈着の心配がありません。

ハーバーはメイクも全品無添加※2。

ミネラルカラーにこだわり続けています。

ハーバーのミネラルカラーとは

※1 メタクリル酸メチルクロスポリマー(皮膜形成成分)

※2 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素 無添加

