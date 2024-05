煙の出ないコンパクト全自動業務用焙煎機！ブルーマチックジャパンBellwether Coffeと提携

2024年3月26日、世界トップクラスの高級業務用コーヒーマシンを取り扱うブルーマチックジャパンは、電気式コーヒー焙煎機の展開によりコーヒー事業者にサステナブルな変革を起こしていくBellwether Coffee(アメリカ)と提携しました。

カウンタートップロースター

2024年3月26日、世界トップクラスの高級業務用コーヒーマシンを取り扱うブルーマチックジャパンは、環境負荷に配慮した電気式コーヒー焙煎機を展開

コーヒー事業者にサステナブルな変革を起こしていくBellwether Coffee(アメリカ)と提携。

4月よりCO2排出量の少ないコンパクトな店舗内焙煎機を日本市場で展開していくことを発表しました。

Bellwether Coffee社は、省エネルギー、省スペース、CO2排出量削減に特化したコンパクトな電気コーヒー焙煎機を通じて、コーヒービジネスをサステナブルに変革していくテクノロジーカンパニーです。

業務用コーヒーマシンのスペシャルティカンパニーであるブルーマチックジャパンと、Bellwether Coffee社が協働していくことで、日本でも高まりつつある店内焙煎のニーズに応えるとともに、日本のコーヒービジネスを、よりサステナブルに変えていきます。

煙の出ないコンパクト全自動業務用焙煎機「Shop Roaster」を発売

・ロースター :626mm×726mm×700mm

・オート・ローダー:626mm×390mm×608mm

・キャビネット :626mm×460mm×640mm

・全体 :626mm×1700mm×700mm

・ロースター :123.57kg

・オート・ローダー:21.4kg

・キャビネット :34kg

・全体 :178.97kg

・200-240VAC、単相

・30アンペア回路、ロースターは5kW

・50-60Hz

・ケーブル:2m

<特長>

・電気

・ガス・換気工事不要(業界初)のシンプルな設置

・全自動

・焙煎経験不要、初日から焙煎可能

・内蔵アフターバーナーが煙を除去

・ウェブ・アプリで生豆が購入でき、アカウントの管理も簡単

・世界中から美味しいコーヒー生豆を選別し、新鮮でサステナブルな生豆を販売。

Bellwetherから購入頂くと、生豆のロースト・プロファイルがネット経由で提供

・炭素排出量の少ないコーヒーをお客様に提供

・業界の最先端の基準を使いコーヒー農園にとって公平な価格で生豆を購入

・ガスと比べて炭素排出量を87%削減

・PSE認証取得予定

今回の提携にあたって最初のリリースとなるのが、店舗向け電気式コーヒー焙煎機「Shop Roaster」です。

世界を驚かせる先進技術です。

どのような店舗環境にもフィットするように開発された、小型で処理能力の高い「Shop Roaster」は、スペースが限られた店舗内でも、週に数百キロというコーヒー豆を焙煎することが可能です。

完全に自動化されたシステムは、カウンター設置型のロースターとして、あるいは、必要な焙煎量に合わせてアップグレードできる「Continuous Roasting Upgrade」と合わせて提供されるため、各店舗の需要に応じた焙煎が可能です。

コーヒー豆生産者の生活に配慮して調達されたサステナブルなコーヒー豆(独自の焙煎レシピ付き)をラインナップするBellwether Green Coffee Marketplaceへのアクセス権も、セットで提供。

世界各地のフレッシュな豆を店舗で仕入れ、自身で焙煎していただけます。

1回の運転で20キロ以上のコーヒー豆を焙煎できるため、炭素排出量を削減しながらコスト削減も実現。

高品質でおいしいフレッシュなコーヒーを安定して提供することが可能となります。

スペースにフィットするコンパクトタイプ

アップグレードで大容量にも対応

連続焙煎アップグレード 20kg オート・ローダーとキャビネット 13バッチを連続焙煎 5分の労働力で約20kgの焙煎が可能

焙煎工程におけるCO2排出量とコスト削減を実現しながら、ブランドイメージの向上に貢献

ビジネスを行う上で、地球環境への配慮が当然とも言える時代、地球温暖化の原因であるCO2排出量の削減はコーヒー事業者にとっても喫緊の課題です。

これまでの主流であるガス式焙煎は、コーヒー業界における炭素排出量の実に15%を占めると言われています。

一方、電動式焙煎機Shop Roasterは、ガス・ロースターと比べて、コーヒー豆1ポンド当たりの炭素排出量を平均で87%削減します。

操作も簡単なので、どなたでもサステナブルかつ最高品質のコーヒーを焙煎することが可能です。

さらに、ガスの配管や排気設備、工事、トレーニングは一切不要ですので、設置も簡単ですぐに焙煎を始めていただけます。

