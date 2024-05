女優でモデルの堀田茜(31)が17日、都内で、ナビゲーターを務めるJ−WAVE「ENEOS FOR OUR EARTH−ONE BY ONE−」(土曜午後2時)の公開収録を行った。

先月26日に一般男性との結婚を発表後、初の公の場になったが言及はせず。公開収録に「とても新鮮でうれしかった。勉強になることばかりで、SDGsは奥深いなと感じています」と笑顔。ゲストで小林涼子(34)も出演。