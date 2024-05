【第158話】5月18日 公開

小学館は5月18日、マンガ「からかい上手の高木さん」第158話「待ち人」をサンデーうぇぶりにて無料公開した。

放課後、高木さんと神社で待ち合わせをする西片。高木さんを待ちながら、勝負に勝つため策を練るが……。

