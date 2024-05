リヴァプール新監督就任が確実に　スロット監督が移籍を認め、フェイエノールトが「お別れ動画」を投稿

フェイエノールトのオランダ人指揮官アルネ・スロット氏が、17日に行われた記者会見で、今季限りでの退団と来季のリヴァプール指揮官就任を認めたようだ。イギリス『ESPN』などが17日に報じた。現在45歳のスロット氏は現役時代にズウォレやスパルタ・ロッテルダムなどでプレーし、2013年夏の引退後にズウォレのユースで指導者キャリアをスタート。その後、カンブールのアシスタントコーチや代行監督を経て、2017年夏にAZのアシスタントコーチに就任。2019年夏に同クラブの監督へ昇格すると、1年目の2019−20シーズンはアヤックスと白熱の優勝争いを繰り広げたが、コロナ禍でリーグ戦が途中で打ち切られて2位でシーズンを終えた。

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo