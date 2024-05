【超合金魂 ボルテスV】【ROBOT魂 ボルテスV】発売日、価格未定

TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて現在開催中の「CHOGOKIN 50th Anniversary Exhibition」に、フィリピン発のTVドラマ「ボルテスV: レガシー」の主役メカを立体化した「超合金魂 ボルテスV」と「ROBOT魂 ボルテスV」が展示された。ともに現在版元監修中の試作品で、発売日、価格などは未定となっている。

「ROBOT魂 ボルテスV」(左)と、「超合金魂 ボルテスV」(右)。ともに発売日、価格は未定

1977年放映のアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」の実写版ドラマ「ボルテスV: レガシー」。アニメ版をリスペクトした映像はかねてから話題となり、現地フィリピンでは2023年5月より放映が開始。先頃日本語字幕を施したメガ・トレーラーが、東映特撮YouTubeチャンネルで配信され、国内での放映にも期待がかかる。

【「VOLTES V LEGACY」メガ・トレーラー/日本語字幕版】

BADAI SPIRITSでは、実写で登場したボルテスVの商品化を企画中で、昨年11月の「TAMASHII NATION 2023」で披露された素立ちの試作品は超合金魂として発売が決定。さらにROBOT魂での企画も進行中で、こちらは天空剣を手にしたアクションポーズで展示されていた。

超合金魂のボルテスVは、全高300mm近くありそうな大型のアイテムで、製品ではダイキャストがどのぐらい使われるのかも注目しておきたい。そして合体機構が再現されるのかも気になるところで、合体前の各マシンのクオリティなども含め、詳細の発表を待ちたい。

「超合金魂 ボルテスV」。かなり大きなアイテムだ

金属感のある劇中の質感を再現している

背面のディテール再現も完璧。変形合体のギミックが再現されるのかも見ものだ

一方のROBOT魂は、可動範囲の広さをアピールする大胆な膝立ちポーズで展示。胸のVが天空剣となるのは設定通りで、そのギミックも再現しているようだ。超合金魂版よりも小さめだが、顔など要所のディテールはしっかりと再現されていて、劇中のようなアクションを堪能できる商品となるようだ。

「ROBOT魂 ボルテスV」。ディテール再現とともに可動を重視したアイテムになりそうだ

首や腰の可動範囲に注目。自在なアクションを楽しめそうだ

天空剣の他にも、どんな武装が用意されるのかも楽しみだ

(C)TOEI Co, Ltd, Telesuccess All Rights Reserved