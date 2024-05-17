¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¸¶°ø¤òÄÉµæ¡¡¡ÖË¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤«¤Ï¡Ä¿ÆÂ²·Ð±Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê47¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤Ê¤¼µç¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¶áÇ¯SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ï¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ã¤ÆYouTube¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ê¤Ï¤º¤Ç¡£¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à¤«¤é¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÌµÇ½¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ò¼¤á¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¿Í¤ÏÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡£ÅÅÇÈ¤â»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬¥Ð¥«¤Ê¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¹ñ»³¥Ï¥»¥ó»á¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢º£¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ë¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö·Ð±Ä¼ÔÁØ¤¬ÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤·Ð±Ä¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÅÓÃ¼¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖË¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤«¤Ï¿ÆÂ²·Ð±Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È¤«¡¢´ÉÍý·Ï¤Î¿Í¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ÐÀ¤¤·¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¼ÒÄ¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤È¤«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤³¤¤¤Ä¤é¤Ë·Ð±ÄÇ¤¤»¤ë¤Î¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ³ô¼ç¤¬ÅÜ¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£