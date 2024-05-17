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5·î22Æü(¿å)¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë The Theatre at Media Corp
5·î24Æü(¶â)¡¡¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë Zepp KUALA LUMPUR
5·î26Æü(Æü)¡¡¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ TENNIS INDOOR SENAYAN
6·î05Æü(¿å)¡¡ÂæËÌ Zepp New Taipei
6·î09Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI
¢£¡ãAsia Tour 2024 ÄÉ²Ã¸ø±é¡ÖÊ¸²½¡×¡ä
8·î20Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
8·î21Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê
open17:30 / start19:00
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