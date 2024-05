Eveが自身の誕生日となる5月23日19時より、オフィシャルYouTubeチャンネルにて<Eve Live 2023「花嵐」on YouTube>を生配信することが発表となった。本配信は、2023年11月25日および26日の2日間にわたって開催された自身初のさいたまスーパーアリーナ公演<Eve Live 2023「花嵐」>のライブ映像を本配信のために編集したスペシャルエディションとなる。両日計35,000人が歓喜したライブを試聴することが可能だ。

■<Eve Asia Tour 2024「Culture」>



5月08日(水) 香港 MacPherson Stadium5月12日(日) ソウル YES24 LIVE HALL5月22日(水) シンガポール The Theatre at Media Corp5月24日(金) クアラルンプール Zepp KUALA LUMPUR5月26日(日) ジャカルタ TENNIS INDOOR SENAYAN6月05日(水) 台北 Zepp New Taipei6月09日(日) 神奈川・横浜BUNTAI■<Asia Tour 2024 追加公演「文化」>8月20日(火) 東京・有明アリーナ8月21日(水) 東京・有明アリーナopen17:30 / start19:00▼チケット全席指定 \9,800(税込)※全て電子チケットでの販売となります。※未就学児入場不可となります。※お席によっては、ステージ演出が見えにくい場合がございます。予めご了承ください。※営利目的の転売は禁止となります。※お一人様1公演4枚まで購入可能です。