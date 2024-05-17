[ kei ]¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã¡Ö0¡×¡ä¾ÜºÙ²ò¶Ø
[ kei ]¤¬¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î12Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦LINE CUBE SHIBUYA¡Ê½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¡Ë¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã[ kei ] LIVE 2024 ¡Ö0¡× ¡ä¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ºòÇ¯2023Ç¯8·î12Æü¡¢»öÌ³½êÆÈÎ©¸å½é³«ºÅ¤·¤¿ÃÂÀ¸Æü¥é¥¤¥Ö¡ã-365¡ä¸ø±é¤«¤é¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò³«»Ï¤·¡¢1Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¿·ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢³èÆ°¤ò·«¤ê¹¤²¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿[ kei ]¡£¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¼«¿ÈºÇÂçµé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã0¡ä¤À¡£
¤Þ¤º¡¢VIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë[ kei ]¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë¡ã-78¡ä¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦KMA¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢FC²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¤³¤Á¤é¤ÇVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ØÄê²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤«¤é¼«Ê¬¤¬´õË¾¤¹¤ë¾ì½ê¤òÇÛ·ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï½é¤Î³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¡£Æþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÈ¾³Û¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë[ kei ]¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿2³¬¤Î¼«Í³ÀÊ¥Á¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò¹©ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ä¥®¥¿¡¼¥¥Ã¥º¤¿¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Þ¤Ç¡¢8·î12Æü¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¾Ú¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦[ kei ]¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¼¡ºî¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Ãæ¤Î[ kei ]¤Ï¡¢¡ÖLADY BLUE¡×¤ËÂ³¤¯¿·¶Ê¡ÖTHE CURSE¡×¤òËÜÆü5·î17Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Á°ºîÆ±ÍÍ¡¢º£ºî¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×»ÅÍÍ¡Ê´°Á´¸ÂÄêÀ¸»º¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£Æ±Æü¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¤âÁ´À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¡ÖTHE CURSE¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤Î¥â¥À¥ó¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉ÷¤«¤é¶ÊÄ´¤Ï°ìÊÑ¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¹â¾¾¹À»Ë(The Novembers, Petit Brabancon¡¿B)¡¢¿¢ÌÚ·ú¾Ý(Dr)¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¡¢[ kei ]¤È¤·¤Æ¤Ïµ×¡¹¤Ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¶Å¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤Ç[ kei ]¤é¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê¤«¤é¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç[ kei ]¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£Á°ºîÆ±ÍÍ¡¢Ness¡ÊEschakra¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿»Â¿·¤ÊMUSIC CLIP¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¿·¶Ê¥ê¥ê¡¼¥¹ÍâÆü¤È¤Ê¤ë5·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢Inter FM¡ÖLove On Music¡×¡Ê19¡§00¡Á20¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥È¡¼¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢[ kei ]¤¬DJ¤Îº´Æ£¥¿¥¤¥¸¡Ê¥·¥¢¥¿¡¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥µ¥ÖDJ¤Î¥¸¥ç¡¼²£¹Â¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥¯¥¹¥¯¥ë¡¼¥·¥ô¤Ê¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍ½Äê¤À¡£
¼Ì¿¿¡ýÈø·ÁÎ´É×(@ogatatakao)
¡ã[ kei ] LIVE 2024 ¡Ö0¡× ¡ä
OPEN 16:45 / START 17:30 / CLOSE 19:30(Í½Äê)
¡ÚSupport Members¡Û
Bass ¹â¾¾¹À»Ë(The Novembers/Petit Brabancon)
Drums ¿¢ÌÚ ·ú¾Ý
▪︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¡¦VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï20,000(ÀÇ¹þ) *ÆÃÅµÉÕ
¡¦°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡§¡ï6,000(ÀÇ¹þ)
¡¦2³¬¼«Í³ÀÊ¡§¡ï4,000(ÀÇ¹þ)
¡ÔVIP¥Á¥±¥Ã¥È ÆÃÅµ¡Õ
¡¤ª¸«Á÷¤ê²ñ¡§¥µ¥¤¥óÆþ¤êPHOTO BOOK
¡¡¢¨¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¡¢[ kei ]ËÜ¿Í¤«¤é³§¤µ¤Þ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¥é¥¤¥Ö²»¸»CD (5/26 KMA PARADISE HALL¸ø±é¼ýÏ¿)
£¡ÚFC²ñ°÷¤Î¤ß¡Û1ÂÐ1 ¸ÄÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥È¡¼¥¯»²²Ã
³Ø³ä¡§¸ø±éÅöÆü¡¢³ØÀ¸¾Ú(¥³¥Ô¡¼ÉÔ²Ä)Äó¼¨¤ÇÈ¾³Û¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¡¡¡ö°ìÈÌ»ØÄêÀÊ¡¦2³¬¼«Í³ÀÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý(VIP¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸¤ÏÍ×ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡¦ÍÎÁ
▪︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ
5/26(Æü) ²ñ¾ìÀè¹ÔÈÎÇä¡¡¢¨FC²ñ°÷ÍÍ¤Î¤ß
¡¦5/26(Æü)14:00¡Á¡ÚSYNERGY¡ÛPREMIUM²ñ°÷
¡¦5/26(Æü)14:30¡Á¡ÚSYNERGY¡ÛSTANDARD²ñ°÷
¡öVIP¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß/FC²ñ°÷¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢§·ô¼ï
VIP¥Á¥±¥Ã¥È¡§¡ï20,000(ÀÇ¹þ) *ÆÃÅµÉÕ
¡öFC²ñ°÷¤ª1¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢§5/26²ñ¾ìÀè¹ÔÆÃÅµ
»ØÄê²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤´´õË¾¤Î¤ªÀÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢Í»ØÄê²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤´Í×Ë¾¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¡¢¤ªÀÊ¤òÇÛ·ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¢¨ºÂÀÊÈÖ¹æ¤Î¤´»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê1¡Ë¡ÚSYNERGY¡ÛPREMIUM²ñ°÷Àè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§5/27(·î)12:00¡Á6/4(²Ð)21:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§6/8(ÅÚ)13:00¡Á6/12(¿å)21:00
¡Ê2¡Ë¡ÚSYNERGY¡ÛSTANDARD²ñ°÷Àè¹Ô(ÃêÁª)
¼õÉÕ´ü´Ö¡§6/8(ÅÚ)13:00¡Á6/16(Æü)21:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§6/20(ÌÚ)13:00¡Á6/24(·î)21:00
¡Ê3¡Ë¡ÚSYNERGY¡Û²ñ°÷2¼¡Àè¹Ô (PREMIUM/STANDARD²ñ°÷)¡¡
¼õÉÕ´ü´Ö¡§6/20(ÌÚ)13:00¡Á6/25(²Ð)21:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§6/29(ÅÚ)13:00¡Á7/3(¿å)21:00
¡Ê4¡Ë¥¤¡¼¥×¥é¥¹¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼
¼õÉÕ´ü´Ö¡§6/29(ÅÚ)13:00¡Á7/7(Æü)21:00
Æþ¶â´ü´Ö¡§7/11(ÌÚ)13:00¡Á7/14(Æü)21:00
¢¨Á´ÀÊ¼ï¼õÉÕ
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â:1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±È¯·ô¤Î¤ß
¡Ê5¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ (ÀèÃå)
7/20(ÅÚ) 10:00¡Á
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â:1¿Í4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±È¯·ô¤Î¤ß
info. NEXTROAD 03-5114-7444(Weekdays 14:00¡Á18:00)
¡ã[ kei ] LIVE 2024 ¡Ö- 78¡×¡ä
OPEN 16:30 / START 17:00 / CLOSE 19:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¥¤¡¼¥×¥é¥¹ (ÀèÃå)
https://eplus.jp/kei-2024/
¢¨¼õÉÕÀÊ¼ï¡§[A] ¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß
¢¨¥¹¥Þ¥Á¥±È¯·ô¤Î¤ß
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ [ kei ] ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕX
¢¡ [ kei ] ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë