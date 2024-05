½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎËþ¶õ¾ðÊóÉ½¼¨¤ÈÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¡ª¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¡¦¥×¥é¥´¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±EV¡×

ナビゲートは、プラゴと連携して「おでかけEV」でMyプラゴ充電スポットの詳細情報や満空情報がリアルタイムで確認できてさらには予約機能へも遷移できるサービスを開始しました。

ナビゲート・プラゴ「おでかけEV」

ナビゲートは、プラゴと連携して「おでかけEV」でMyプラゴ充電スポットの詳細情報や満空情報がリアルタイムで確認でき、さらには予約機能へも遷移できるサービスを開始!

詳細URL:

https://www.odekake-ev.net/

おでかけEV × Myプラゴ

背景

経済産業省による2024年度EV充電インフラ補助金が前年度のほぼ倍増となる見込みにより、今後のEV充電スポット設置が急速に増加傾向にあります。

益々増えていくEV充電スポット情報には、精度の高い情報が求められ、様々な情報やアプリがある中で、EVユーザーがお出掛け先でストレスなく充電を行うためには、情報を一元化し、常に正確で新しい情報提供が最も重要だと私たちは考えています。

中でも環境に配慮し、再生可能エネルギーを使用した自社EV充電サービスを拡充中のプラゴの指針に同調し、プラゴが持つEV充電スポット情報のAPI連携を実現。

満空情報から予約まで出来るシームレスなMyプラゴ(※株式会社プラゴが展開するアプリ)の最新情報と連携することで、おでかけEVにおいてもMyプラゴの正確な情報提供や満空情報の確認、予約、利用が可能になりました。

なお、「おでかけEV」が持つ独自の情報については、これまで同様で更新していきます。

満空情報・予約機能

EV利用者が安心しておでかけを楽しめるサービス「おでかけEV」では、新たにMyプラゴ充電スポットのリアルタイム満空情報を表示。

「Myプラゴ」アプリへ遷移して予約もできる新サービス機能を追加します。

予め予約ができることにより、行ってみたら使用中だったという時間や労力ロスが無くなり、ストレスなく充電を行うことができます。

営業時間や費用などの詳細情報も把握可能。

一層の利便性向上とEVユーザーが感じている時間・労力の節約、不満の解消に繋げていきます。

Myプラゴ 利用・予約フロー

使い方は簡単!

「絞り込み」メニュー内の充電タイプを「Myプラゴ」で絞り込んで検索、またはMAP上のアイコンをタップするとリアルタイムの満空情報が表示されます。

空車であれば、【利用ボタン】からそのまま充電利用ができ、【予約ボタン】からはスマートフォンアプリ「Myプラゴ」へ遷移し、予約も可能。

営業時間や出力はもちろん休止などの重要情報もリアルタイムで更新され、利用者には便利で必須の機能です。

※予約には、「1日予約」と「取り置き」の2種類があり、あらかじめスマートフォンアプリ「Myプラゴ」のダウンロードおよび会員登録が必要です。

口コミ投稿ポイントアップキャンペーンも開催中!

口コミ投稿キャンペーンバナー

おでかけEVでは、新たに口コミ投稿ポイントアップキャンペーンも開催中!

2024年5月2日(木)〜2024年6月30日(日)の期間中、各EV充電スポットの口コミ投稿ポイントが大幅アップされ、1投稿につき30ポイント付与!

詳細は、おでかけEV公式サイト(https://odekake-ev.net)にて確認してください。

※1投稿につき、2枚の写真((1)EV充電器、(2)設置場所がわかる広範囲)添付とコメント記載が必要。

※同一人物の同じEV充電スポットでの投稿は、期間中1回まで。

「おでかけEV」の特徴

(1)全国のEV充電スポット表示機能(EV充電詳細紹介&ルート検索可)

+プラゴの満空情報表示・予約機能

(2)施設カテゴリーデータ独自保有、ChatGPTを使用した施設カテゴリー紹介

(3)ポイント獲得機能

(4)ポイント交換(利用)

(5)キャンペーン(スタンプラリー・プレゼント応募・イベント機能)

(6)ランク・ステータス種類保有 など

レジャー・施設カテゴリー画面/ルート案内時/ポイント画面

