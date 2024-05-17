¡ÚÎëÌÚ°¦Íý¡Û²ÆÁ°¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤♡ ¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ê¡ÒÆ©¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÓÆÃ½¸
ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢º£µ¨·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÆ©¤±¡Á¡É¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÖÍå¤·¤Ê¤¤ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤´Å¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡Ö¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤ò¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤È»°±ºÍýÆà¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡ ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â´Å¤µ¤â²ÆÀè¼è¤ê´¶¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ³ð¤¦Æ©¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¸Â³¦¤¢¤Þ¡Á¤¤¤¬°ú¤Â³¤¥¢¥Ä¥¤
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¥Ö¡¼¥à¤ÎÍ½´¶♡ ¤½¤·¤Æ¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä¥Á¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ©¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
±¦¡§»°±ºÍýÆà¤Î¥³¡¼¥Ç
¥Ð¥ì¥¨¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥àÉ÷¤Î¤Õ¤ê¤Õ¤ê¥Á¥å¡¼¥ë¤Ë♡ ·Ú²÷¤Ê¥Á¥å¡¼¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥É¤ÇÆ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë²ÄÎù¤ÊÍÉ¤ì¤ò¡£
º¸¡§ÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¡¼¥Ç
¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Ô¥å¥¢¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Á´¿ÈÆ©¤±¡Á¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¥Ë¥Ã¥È¥Ó¥¹¥Á¥§¤òON¡£
Cordinate ½Ü¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ä¤¥Ñ¥ó¥Ä¤â¥ì¡¼¥¹¤ÇÑ³¤²♡
¾åÉÊ¤Ê¿§µ¤¤¬Éº¤¦¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Î¤¾¤¯À¸µÓ¤Î¤ª¤«¤²¡£¸ÄÀÅª¤Ê¾®Êª¤¬¥³¡¼¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë♡
Cordinate ¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§
¥ê¥Ü¥ó¥·¥ã¥Ä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤µ¤é¤Ë´Å¡Á¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤×¤ê¤«¤ïÅª¥Ð¥ì¥¨¥³¥¢¤Î¥ª¥¥Æ♡ ¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¡£
Item ¥Ô¥ó¥¯¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹
¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Õ¥ê¥ë¡¢¥Á¥å¡¼¥ë¤Î3Âç¥¬¡¼¥ê¡¼Í×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À1Ëç¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ´Å¡¹¤Ë♡
Item ¥Õ¥é¥ï¡¼¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È
¤¢¤ï¤»¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥³¥ó¥µ¥Ð¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ëÃå²ó¤·ÎÏ¡ý¤Ê¥¹¥«¡¼¥È¡£¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯♡
Item ¥ê¥Ü¥ó¥¹¥«¡¼¥È
¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ë♡ ¥Ç¥Ë¥à¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¡£
»£±Æ¡¿³ëÀî±ÉÂ¢¡Êhannah¡Ë ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾ëÅÄË¾¡ÊKIND¡Ë ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ Mien¡ÊLila¡Ë ¥â¥Ç¥ë¡¿ÎëÌÚ°¦Íý¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë¡¢»°±ºÍýÆà Ê¸¡¿»³ËÜÈ¬½Å