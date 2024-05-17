¶â¤Ï£²£³£¹£´¥É¥ë¤Ë¾å¾º¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó
NY¶âÀèÊª6 24·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:30)
1¥ª¥ó¥¹¡á2394.00¡Ê+8.50¡¡+0.36%¡Ë