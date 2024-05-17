ÎëÌÚ°¡Èþ¡¢¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¡ª¡¡¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡ÙÂè6ÏÃ¤ËËÜ¿ÍÌò¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ¶âÍË21»þ¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¡ÊËÜÆü5·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë¡¢ÎëÌÚ°¡Èþ¤¬ËÜ¿ÍÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤âËÜ¿ÍÌò¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â½é¤á¤Æ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè6ÏÃ¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ½Ð±é¥·¡¼¥ó¡¡À÷Ã«¾ÂÀ±é¤¸¤ë¹õ±©·Å¤ÏÎëÌÚ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¾®Àâ²È¡¦¹õ±©¥ß¥³¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤È¡È²ò¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É·º»öŽ¥¿¹ÌîÅ°¡Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ë¤Î¡ÈÀäÉÔÄ´¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬¡¢Ëè²óÊÑ¤Ê»ö·ï¤Ë¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¡ØÄ«¥¥å¥ó¡Ù¤Ç¤Î1¥³¥Þ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥ß¥³¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¥ß¥³¤¬½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤òÌÏÊï¤·¤¿8Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð±é¤òµñÈÝ¡£ÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥³¤Ë»ö·ï¤Î»ñÎÁ¤òÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¹õ±©·Å¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤ÏËÜ¿ÍÌò¤Ç¡ØÄ«¥¥å¥ó¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥Õ¥¸Ï¢¥É¥é½é½Ð±é¤È¤Ê¤ê¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢³ÑÅÄ¹¸¹¡ÊÅìµþ03¡Ë¤È¤Î½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢À÷Ã«±é¤¸¤ë·Å¤¬¡È¤¢¤ß¡Á¥´¡É¤³¤ÈÎëÌÚ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä´é¤Î·Å¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ°¡ÈþËÜ¿ÍÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤À¤±¤ÉÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤ª»Å»ö¤Î´¶¤¸¤Ç¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂè6ÏÃ¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ½Ð±é¥·¡¼¥ó¡¡À÷Ã«¾ÂÀ±é¤¸¤ë¹õ±©·Å¤ÏÎëÌÚ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡É¾®Àâ²È¡¦¹õ±©¥ß¥³¡Ê¼Ä¸¶¡Ë¤È¡È²ò¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É·º»öŽ¥¿¹ÌîÅ°¡Ê¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ë¤Î¡ÈÀäÉÔÄ´¥Ð¥Ç¥£¡É¤¬¡¢Ëè²óÊÑ¤Ê»ö·ï¤Ë¼ó¤ò¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢À÷Ã«±é¤¸¤ë·Å¤¬¡È¤¢¤ß¡Á¥´¡É¤³¤ÈÎëÌÚ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä´é¤Î·Å¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÎëÌÚ°¡ÈþËÜ¿ÍÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤À¤±¤ÉÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤ª»Å»ö¤Î´¶¤¸¤Ç¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥Ã¥×¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË21»þÊüÁ÷¡£