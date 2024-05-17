ÂæÆü¤Î·Ù»¡¤¬Ï¢·È ÂæÏÑ¿ÍÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×10¿ÍÂáÊá ÆüËÜ¤ÇÈÈ¹Ô½Å¤Í¤ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆâÀ¯Éô¡ÊÆâÌ³¾Ê¡Ë·ÙÀ¯½ð¡Ê·Ù»¡Ä£¡Ë·º»ö·Ù»¡¶É¤Ï16Æü¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼·×10¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î¹âÎð¼Ô¤é¤òÂÐ¾Ý¤ËÈÈ¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èï³²Áí³Û¤ÏÌó2²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¶É¹ñºÝ·º·Ù²ÊÂè1Ââ¤ÎÍÌ¹ñ¾¾ÂâÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯7·î¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡Â¦¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÂæÏÑ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂæÏÑÀÒ¤Î¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¿ô¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¹½À®°÷¤ÎÃË¤ò¼çÈÈ³Ê¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÈÈºáÁÈ¿¥¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¹âÎð¼Ô¤é¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¶â¤ò»ØÄê¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤äÄÌÄ¢¡¢¸½¶â¤Ê¤É¤òÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ê¤É¤ËÃÖ¤«¤»¤¿¤ê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ë¬Æü¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ó¼ý¤ä»ñ¶âÀö¾ô¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿ÍÄøÅÙ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬60¡Á80ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï3·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤äÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤Ç·×5¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢16Æü¤Ë¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºáËÉ»ß¾òÎã¤äº¾µ½¡¦»ñ¶âÀö¾ôËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀøÉúÀè¤Ç¤Ï50Ãú¤òÄ¶¤¨¤ë¼«ºî½Æ¤ä½ÆÃÆ11¸Ä¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶¦ÈÈ¼Ô5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
Æ±¶É¹ñºÝ·º·Ù²ÊÂè1Ââ¤ÎÍÌ¹ñ¾¾ÂâÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯7·î¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡Â¦¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¹âÎð¼Ô¤¬ÂæÏÑ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤¡¢¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹ÂæÏÑÀÒ¤Î¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¿ô¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èï³²¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â30¿ÍÄøÅÙ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬60¡Á80ºÐ¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¶É¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï3·î19Æü¤Þ¤Ç¤ËÆîÉô¡¦¹âÍº»Ô¤äÅìÉô¡¦ÂæÅì¸©¤Ç·×5¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤¬¹´Â«¤µ¤ì¡¢16Æü¤Ë¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºáËÉ»ß¾òÎã¤äº¾µ½¡¦»ñ¶âÀö¾ôËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀøÉúÀè¤Ç¤Ï50Ãú¤òÄ¶¤¨¤ë¼«ºî½Æ¤ä½ÆÃÆ11¸Ä¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¶¦ÈÈ¼Ô5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê²«Îï·Ý¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë