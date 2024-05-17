Æü·Ð225ÀèÊª¡§17Æü22»þ¡á50±ß¹â¡¢3Ëü8790±ß
¡¡17Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ50±ß¹â¤Î3Ëü8790±ß¤È¾®Éý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8787.38±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï2.62±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï3099Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2750¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.38¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡3099
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38795¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡ 69383
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡3474
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡¡¡ 364
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 630¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 299
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2750¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.38¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38790¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +50¡¡¡¡¡¡¡¡3099
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38795¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +55¡¡¡¡¡¡ 69383
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2750¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+5¡¡¡¡¡¡¡¡3474
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25100¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡¡¡ 364
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 630¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+2¡¡¡¡¡¡¡¡ 299
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹