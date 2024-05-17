¡Ú°ìÌä°ìÅú¡ÛÀ¾Éð¡¦¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¼Ú¶â12¤Ë¤â¼ê±þ¤¨
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð£²¡½£¶¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2024Ç¯5·î17Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë
¡¡À¾Éð¤¬3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¼Ú¶â12¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾°æ²ÔÆ¬±û´ÆÆÄ¤Î»î¹ç¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡½¡½ÀèÈ¯¤Î¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥·¤Ï»³Àî¤Ë¥½¥íÈïÃÆ¤Ê¤É5¼ºÅÀ
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¾¡Éé¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÁ´Éô´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤¦¡¼¤ó¡£°¤½¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡½¡½¥â¥¤¥Í¥í¤È¤Ï4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£Á°²ó4Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï7²ó¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï7²ó¤Ç1ÅÀ¡£
¡¡¡Ö¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤ÏËè²óËè²ó¡Ê¤¤¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤È¤«Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é¡£¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½¸Å²ì¤¬2¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¡ÊÂÇ·â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüº¢¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤â¤¤¤¤·Á¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½º£µ¨¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÇòÀ±¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Ç¤¹¡×