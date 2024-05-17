¸µAKB48¿¿ÜÄÎâ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ö°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸µAKB48¤Î¿¿ÜÄÎâ(ÇÏ²ÅÎâ¤«¤é²þÌ¾)¤¬¡¢7·î11Æü¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿¿ÜÄÎâ 1st¼Ì¿¿½¸ ´ñÀ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö(¤È¤)¡Ù(3,520±ß A4/128¥Ú¡¼¥¸ KADOKAWA)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¿¿ÜÄÎâ 1st¼Ì¿¿½¸ ´ñÀ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö(¤È¤)¡Ù
¡û6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
AKB48Â´¶È¸å¡¢·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ²ÅÎâ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿¿ÜÄÎâ¡×¤Ë²þÌ¾¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤· ¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·è°Õ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤«¤é¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¥í¥±¤Ï¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤â·ó¤Í¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥Ð¥ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤¬¹¤¬¤ë¥¯¥¿¥Ó¡¼¥Á¡¢Ç®ÂÓ±«ÎÓ ¤¬¹¤¬¤ë¥¦¥Ö¥É¡¢ÃíÌÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥°¡¼¤Ç»£±Æ¡£Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥ê¤Î³¹Ãæ¤ò¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡¢¥¦¥Ö¥É¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»£±Æ¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¤Î¿å¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¹õ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥É¡¼¥ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥óÉÕ¤²¼Ãå¡¢Â©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¤ÎÀÖ¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¿ÜÄÎâ¤¬¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÜÄÎâ¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¡£É½»æ¤Î¼Ì¿¿¤âÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼ ¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ô¥£¥é¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤Æ¿åÃå¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Î°ìËç¤òÁª¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤â·ÇºÜ¡£¿¿ÜÄÎâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿¿ÜÄÎâ¥³¥á¥ó¥È
¡È¼Ì¿¿¡É¤¬¹¥¤¡£¼Ì¿¿¤Ç¼«Ê¬¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈºîÉÊ¡É¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡Èº£¤Î»ä¡É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ìËç°ìËç¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¡¢âÁ¤·¤¤ÂÀÍÛ¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢¥É¥¥É¥¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤Î¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ç¤·¤¿¡£1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ñÀ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö(¤È¤)¡×¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎËÜÃª¤ÎÃæ¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)KADOKAWA (C)ILLUMINUS/CANVAS PHOTO/ You Ishii
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¿ÜÄÎâ(¤Þ¤Á¤ã¤ê¤ó)¤Ï¡¢1996 Ç¯ 12 ·î 21 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¡£2015 Ç¯ 8 ·î¡¢¡ÖAKB48 ÂæÏÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯ 12 ·î¤Ë¡ÖTOKYO DOME CITY HALL¡×¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£2018 Ç¯ 3 ·î¡¢ AKB48 ¤Î 51 ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ã¡×¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÁªÈ´¡¢Æ±¥·¥ó¥°¥ë·à¾ìÈ×¤Ë¤Æ½©¸µ¹¯ÀèÀ¸ ½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡ÖÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯ 7 ·î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð ±é¡£2021 Ç¯ 12 ·î¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¿?¡×¤Ë½Ð±é(¼ç±é)¡£2022 Ç¯ 2 ·î¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖMellow Love¡×¤Ë½Ð±é(¼ç±é)¡£Æ±Ç¯ 11 ·î¡¢ÉñÂæ¡Ö¥á¥¤¥É¥é¥ó¥«¡¼!µÍ¤ê½³Íî¤È¤·ìî¤±²µ½÷¡×¤Ë½Ð±é(W ¼ç±é)¡£ Æ±Ç¯ 12 ·î¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCANVAS¡×¤Ø°ÜÀÒ¡£2023 Ç¯ 4 ·î¡¢¼«¿È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ñ¤ß¤£¡×È¯É½¡£Æ±Ç¯ 7 ·î¡¢¡ÖF i.n.t¡×¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼&ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯ 11 ·î¡¢AKB48 ¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£2024 Ç¯ 2 ·î¡¢AKB48 Â´¶È¡¢Æ±»þ¤Ë·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤Î¡ÖÇÏ²ÅÎâ¡×¤«¤é¡Ö¿¿ÜÄÎâ¡×(ÆÉ¤ßÆ±¤¸)¤Ë²þÌ¾¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ³«Àß¡£
¡Ø¿¿ÜÄÎâ 1st¼Ì¿¿½¸ ´ñÀ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö(¤È¤)¡Ù
¡û6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª
AKB48Â´¶È¸å¡¢·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇÏ²ÅÎâ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿¿ÜÄÎâ¡×¤Ë²þÌ¾¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤· ¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·è°Õ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤«¤é¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¿ÜÄÎâ¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¡£É½»æ¤Î¼Ì¿¿¤âÈà½÷¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼ ¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ô¥£¥é¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤Æ¿åÃå¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤«¤Î°ìËç¤òÁª¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤â·ÇºÜ¡£¿¿ÜÄÎâ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¿¿ÜÄÎâ¥³¥á¥ó¥È
¡È¼Ì¿¿¡É¤¬¹¥¤¡£¼Ì¿¿¤Ç¼«Ê¬¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈºîÉÊ¡É¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¤òÂ´¶È¤·¤¿¡Èº£¤Î»ä¡É¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°ìËç°ìËç¤Î¼Ì¿¿¡¢¤½¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¡¢âÁ¤·¤¤ÂÀÍÛ¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¡¢¥É¥¥É¥¤Êµ¤»ý¤Á¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¹â¤Î¡ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¡É¤Ç¤·¤¿¡£1st¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´ñÀ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö(¤È¤)¡×¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎËÜÃª¤ÎÃæ¤ÎÊõÊª¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)KADOKAWA (C)ILLUMINUS/CANVAS PHOTO/ You Ishii
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¿ÜÄÎâ(¤Þ¤Á¤ã¤ê¤ó)¤Ï¡¢1996 Ç¯ 12 ·î 21 ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¡£2015 Ç¯ 8 ·î¡¢¡ÖAKB48 ÂæÏÑ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Æ±Ç¯ 12 ·î¤Ë¡ÖTOKYO DOME CITY HALL¡×¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£2018 Ç¯ 3 ·î¡¢ AKB48 ¤Î 51 ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ã¡×¤Ç¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½éÁªÈ´¡¢Æ±¥·¥ó¥°¥ë·à¾ìÈ×¤Ë¤Æ½©¸µ¹¯ÀèÀ¸ ½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡ÖÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Æ±Ç¯ 7 ·î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¸¥à¥ê³Ø±à¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð ±é¡£2021 Ç¯ 12 ·î¡¢±Ç²è¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¿?¡×¤Ë½Ð±é(¼ç±é)¡£2022 Ç¯ 2 ·î¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖMellow Love¡×¤Ë½Ð±é(¼ç±é)¡£Æ±Ç¯ 11 ·î¡¢ÉñÂæ¡Ö¥á¥¤¥É¥é¥ó¥«¡¼!µÍ¤ê½³Íî¤È¤·ìî¤±²µ½÷¡×¤Ë½Ð±é(W ¼ç±é)¡£ Æ±Ç¯ 12 ·î¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCANVAS¡×¤Ø°ÜÀÒ¡£2023 Ç¯ 4 ·î¡¢¼«¿È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ñ¤ß¤£¡×È¯É½¡£Æ±Ç¯ 7 ·î¡¢¡ÖF i.n.t¡×¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼&ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯ 11 ·î¡¢AKB48 ¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¡£2024 Ç¯ 2 ·î¡¢AKB48 Â´¶È¡¢Æ±»þ¤Ë·ÝÌ¾¤òËÜÌ¾¤Î¡ÖÇÏ²ÅÎâ¡×¤«¤é¡Ö¿¿ÜÄÎâ¡×(ÆÉ¤ßÆ±¤¸)¤Ë²þÌ¾¡£¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ³«Àß¡£