¿Íµ¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¤¬¶µ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î°ì»®¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ËÌåÀä¡ª¡Ö¾¾ºåµí¥Õ¥£¥ìÆù¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¡È¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡É¡×

〈最高のインスタグルメ〉

最新のグルメ情報を得るうえで欠かせないSNSの一つがInstagram。動画でシズル感あふれる料理を撮影したり、写真で料理が輝く瞬間を切り取ったり。おいしそうなビジュアルで食欲をかき立ててくれるグルメ系インスタグラマーに、おすすめのお店や最高の一皿を教えてもらう本企画。今回は、趣味は食べること! 365日、毎日外食しているという「ayaka(@a8ka____)」さんにインタビューした。

教えてくれる人

ayaka(@a8ka____)

Instagramフォロワー1.5万人。

都内在住。焼肉が一番大好きです。 気に入ったお店は定期的に通う派です。

食べることが趣味のため、都内だけでなく地方や海外にもおいしいものを食べに行きます。

365日、好きなものを好きなだけ、我慢せずに食べています。

■Instagram

https://www.instagram.com/a8ka____/

※フォロワー数は2024年5月時点のものです。

ayakaさんの「おいしい」話

ayakaさんに美食に目覚めたきっかけを尋ねると「お肉が大好きで、10年前に焼肉屋さん巡りを始めたのがきっかけです。今はオールジャンル食べ歩いていますが、週2で焼肉は食べ続けています。焼肉へのこだわりは強いので、部位ごとに好きなお店があります」とのこと。月の外食は、昼は5回ほど、夜は毎日! 365日だそう。都内だけではなく、地方や海外へもおいしいものを食べに行くという「ayaka」さんの、とっておきのお店とは?

最高の一皿:「銀座 大石」の「松阪牛フィレ肉とフォアグラのパイ包み焼“ウェリントン”」

Q:この1年くらいの間で最も感動した料理は?

A:東京の銀座にある「銀座 大石」の「松阪牛フィレ肉とフォアグラのパイ包み焼“ウェリントン”」です。

「松阪牛フィレ肉とフォアグラのパイ包み焼“ウェリントン”」

いつも元気で笑顔の絶えない大石シェフ

ayakaさん

松阪牛フィレの間にフォアグラを挟み、パイで包んでこんがりと焼き上げた一品。さくさくのパイ生地の中でうまみが凝縮されたジューシーな松阪牛とフォアグラの組み合わせがたまらなかったです! バターを極限まで減らしているから重たくなく、フォアグラの脂もおいしくいただけます。

出典:withupdesignworxさん

最愛のリピ店:「おかしやうっちー」

<店舗情報>◆銀座 大石住所 : 東京都中央区銀座2-10-11 マロニエ通り銀座館 2FTEL : 03-6278-8183

Q:今までで一番リピートしているお店は?

A:東京の北参道にある「おかしやうっちー」です。

N25キャビアの「みるく」

ayakaさん

ほぼ毎月通っている大好きなお店です。生クリームが苦手な私が唯一食べられるのがうっちーのみるくなんです。みるく感が強く濃厚! コクはしっかりあるのに後味は軽やか! ショートケーキの概念が変わります。先日、特別にN25キャビアでみるくを作っていただきました。塩味と甘みのバランスが素晴らしかったです。11月から食べられる、栗のみるくもおすすめです!

秋に味わえる「栗のみるく」もおすすめ!

ayakaさん

内山さんの作るお菓子は唯一無二。世界観もお人柄も大好きです! ずっと通い続けたいお店の一つです。

出典:おでんおかずさん

インスタ人気投稿:「肉匠堀越」の投稿

<店舗情報>◆おかしやうっちー住所 : 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27-9 ウエスト青山 1FTEL : 03-6721-0277

Q:今までのInstagramの投稿で一番人気だったものは?

A:東京の広尾にある「肉匠堀越」の投稿です。

厚切りタン、おすすめです!

ayakaさん

東京の広尾にある「肉匠堀越」の投稿です。再生回数74.8万回、いいね19,376件、保存1,571件 (2024年5月時点)。

出典:たちばな ななみさん

■実際の投稿はこちら

https://www.instagram.com/reel/CexS175K4hQ/?igsh=ZWc5bmh3bGhheHky

※「肉匠堀越」は現在一時閉店中です。

営業再開情報などは、公式ホームページなどでご確認ください。

おすすめカジュアルグルメ:「#ヒロキヤ恵比寿」の「#究極のユッケ丼」

Q:2,000円以下で食べられるおいしいものは?

A:東京の恵比寿にある「#ヒロキヤ恵比寿」の「#究極のユッケ丼」(シングル/1,500円)です。

「#究極のユッケ丼 シングル(100g)」1,500円 ※平日ランチ【限定40食】 写真:お店から

ayakaさん

毎日行列ができている人気ランチです。卵黄を割って、新鮮な生肉と混ぜてから白米と一緒にいただくと絶品です。しっかりめの味付けなので白米が進みます。お昼から生肉を食べられて、幸せな気持ちになれます。

こちらは「#究極のユッケ丼 トリプル(300g)」3,500円

ayakaさん

生食許可店だからできる新鮮なユッケ丼は、1度は食べるべきカジュアルランチです。

出典:TACKNMONさん

いつか行きたい憧れの店:「東麻布 天本」

<店舗情報>◆#ヒロキヤ恵比寿住所 : 東京都渋谷区恵比寿西1-4-7 リエール恵比寿 1FTEL : 050-5872-6341

Q:まだ訪問していないお店で行きたいお店は?

A:東京の赤羽橋にある「東麻布 天本」です。

写真:お店から

ayakaさん

最近ようやく生魚を克服したので、お寿司屋さん巡りをしています。グルメな友達におすすめのお寿司屋さんを聞くと、声を揃えて「天本さんはすべてがおいしくて天才だ! 絶対に行った方がいい!」と絶賛していたので、とても気になっています。以前天本さんとお食事をご一緒した際に、「生魚が苦手でもうちのは絶対食べられるから!」と言ってくださり、それからずっと行ってみたかったので、早くお邪魔してみたいです。

出典:うどんが主食さん

