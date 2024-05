¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡ª¥ß¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÇß¼ò ÉÙ»Î»³(¥×¥é¥à¥¦¥¤¥¹¥­¡¼)¡×

ミレックスジャパンは、国産梅を富士山ウイスキーに漬け込み熟成し、原酒を富士山ウイスキーとブレンドした「梅酒 富士山(プラムウイスキー)」を限定本数12,000本で販売中です。

ミレックスジャパン「梅酒 富士山(プラムウイスキー)」

梅酒 富士山(プラムウイスキー) 700ml

ミレックスジャパンは、国産梅を富士山ウイスキーに漬け込み熟成し、原酒を富士山ウイスキーとブレンドした「梅酒 富士山(プラムウイスキー)」を2024年3月から限定本数12,000本で販売中!

ジャパン・フード・セレクション2024年5月の審査でグランプリを受賞しました。

メダル

■ジャパン・フード・セレクションとは

一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する、日本初の食品・食材審査・認証制度です。

食の専門家である2万3千人のフードアナリストが、日本人の繊細な味覚、嗜好、感性、及び食文化の観点から審査を行います。

「梅酒 富士山(プラムウイスキー)」

販売価格 :4,400円(税込)

容量 :700ml

アルコール度数:15%

JANコード :4571383154032

販売者 :株式会社ミレックスジャパン

製造所 :株式会社サン.フーズ 韮崎工場

※富士山の天然水使用

1. おいしさのこだわり

国産の梅を、同社が発売している「富士山ウイスキー」に漬け込み熟成し、その原酒を富士山ウイスキーとブレンドしています。

ウイスキーの特徴である、華やかな香りや奥深い味わいを残しながら、梅酒ならではの甘く芳醇な味わいを合わせ持つ、今までにないテイストの梅酒(プラムウイスキー)です。

2. 富士山の天然水を割り水に使用しています。

海抜1,000m、富士山の森林地帯その地下160mから汲み上げた富士山の天然水は、富士山特有の玄武岩層が重なる地層で、長い年月をかけて磨かれた清冽な天然水です。

3. 商品ラベルを着物や帯を思わせる「和」のイメージで表現しています。

商品の顔とも言えるラベルには、日本をイメージした和柄を和紙に印刷しています。

また、誰もが愛する「富士山」を商品名に冠しました。

*商品名の「富士山」は牧野酒造合資会社の登録商標で、同社は使用権を有しています。

(富士山は商品名で産地ではございません。)

