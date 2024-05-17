¡ÚÈ¡´Û¶¥ÎØ¡¡¸ÞÎÇ³ÔÇÕÁèÃ¥Àï¡¡2ÆüÌÜ10R¡Û¼éÂôÂÀ»Ö¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î»þ¤è¤êÃÇÁ³¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡¼éÂôÂÀ»Ö¡Ê38¡á½©ÅÄ¡¦96´ü¡Ë¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¿¿¿ù¾¢¤òGÁ°¤Ç¤¤Ã¤Á¤êº¹¤·¤Æ1Ãå¡£Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ë¼éÂô¤Ï¡Ö¿¿¿ù·¯¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÎÏ¤¬°ã¤¦¤Ê¤È¡£²¿¤È¤«È´¤±¤¿´¶¤¸¡£ÂÇ¾â¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¿¿ù¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï°¶Àû¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤Ç2¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£¥ì¡¼¥¹´ª¤ÎÆß¤ê¤«¤é¡¢4Áö¤·¤Æ¼Ö·ôÍí¤ß¤Ï1ÅÙ¤À¤±¤ÎÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£1Ãå¤È¤¤¤¦²¿¤è¤ê¤ÎÌô¤Ë¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î»þ¤è¤ê¤âÃÇÁ³¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÃÏ¸µÃÏ¶è¤ÎµÇ°¤Ê¤Î¤Çµ¤¹ç¤Ç´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¡¢½à·è¤Ï10R¤ËÅÐ¾ì¡£¿·»³¶ÁÊ¿¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤ÎÌÜÉ¸¤«¤é¡¢ºÆÅÙº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤«¡£