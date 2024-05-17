¡Öº£Ç¯1¤Î¾×·â¡×¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤«¤éÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ë¡ª ½é¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Ë¡ÖµðÆý¤À¤Ê¤¢¡×¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤µ¤ó¤Ï5·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø151¥»¥ó¥Á¡¢48¥¥í¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡¢ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯1¤Î¾×·â¤«¤â¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜµ¤½Ð¤·²á¤®¤Ç¤¹¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸¤À¤Ê¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡ÖµðÆý¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡¢ÈþÃ«´Ö¤¢¤é¤ï¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡Û
¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥´¥é29ºÍ¥é¥¹¥È¥Ç¡¼ÂçÈ¯É½¡¡»ä¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ä20ÂåºÇ¸å¤ÎÆü¤³¤ÈËÜÆü¡Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¹õ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤À¤±¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤Ã«´Ö¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤µ¤ó¤ÏÆ±¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø151¥»¥ó¥Á¡¢48¥¥í¡Ù¡¡ÉáÄÌÂÎ½Å¤Î¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¹¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¤â¹¹¿·Æ±Æü¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¹¹¿·¤·¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤µ¤ó¡£¡Ø20ÂåºÇ¸å¤ÎÆü¤ÈÎÐÃã³ä¤ê¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿»¨ÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢Æ±¼Ì¿¿½¸¤Î¹ðÃÎ¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)