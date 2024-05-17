¡Ö»ä¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡×¥×¥ì¥ß¥¢¤ÇÉâ¾å¤·¤¿VARÉÔÍ×ÏÀ¡¢Èï³²¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥æ¥ë¥²¥ó¡¦¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëVAR(¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤¹¤ë»î¹ç¤Ï¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ê¤É¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤òÀ©¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤â½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
²«¶â´ü¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤â¤¢¤È1»î¹ç¤ÇÊÌ¤ì¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÎVAR¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¯¥é¥ÖÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
6·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÅêÉ¼¡£ÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
VAR¤Ï2019Ç¯¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆ³Æþ¡£¤·¤«¤·¡¢VAR¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸í¿³¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤â½ÅÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¡£ºòÇ¯9·î¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÅ¬ÍÑ¥ß¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¿ÍÅª¥ß¥¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾Ý¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê°·¤¦¿³È½ÃÄ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎVAR¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£VAR¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤ä¤êÊý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏVAR¤ËÂÐ¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏVAR¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤Îº£¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£Èà¤é¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¸«Æ¨¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëVAR¡£¸í¿³¤Ï³Î¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏÅÜ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°·¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¼ç¿³¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿³È½ÃÄ¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ÇÅêÉ¼¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
CL·è¾¡¤Ï6/2 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ò»Ø´ø¤¹¤ë»î¹ç¤Ï¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¤Ê¤É¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏEFL¥«¥Ã¥×(¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×)¤òÀ©¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤â½ªÈ×¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
6·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ¯¼¡Áí²ñ¤Ç³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬ÅêÉ¼¡£ÇÑ»ß¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÅêÉ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
VAR¤Ï2019Ç¯¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÇÆ³Æþ¡£¤·¤«¤·¡¢VAR¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸í¿³¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÂ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤â½ÅÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¡£ºòÇ¯9·î¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ç¤Ï¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÎÅ¬ÍÑ¥ß¥¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¿ÍÅª¥ß¥¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾Ý¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼è¤ê°·¤¦¿³È½ÃÄ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¯¥í¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ÎVAR¤ËÂÐ¤·¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£VAR¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤ä¤êÊý¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÏVAR¤ËÂÐ¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏVAR¤¬¤É¤¦»È¤ï¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤Îº£¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤ÏÈ¿ÂÐÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¡£Èà¤é¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×
¸«Æ¨¤·¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëVAR¡£¸í¿³¤Ï³Î¤«¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¥ß¥¹¤ÎÂ¿¤µ¤Ë³Æ¥¯¥é¥Ö¤ÏÅÜ¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°·¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ½ª¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¼ç¿³¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¿³È½ÃÄ¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ÇÅêÉ¼¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£
CL·è¾¡¤Ï6/2 ¸áÁ°4»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
WOWOW¤ÇÀ¸ÊüÁ÷&¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
¡äÊüÁ÷Í½Äê¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é