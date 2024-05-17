Ç¯´Ö1000¿ÍÉÔÂ¡Ö¶å½£¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¡×¿Íºà°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ¡È¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¹Ö»Õ¡É¤¬¹â¹»¤Ç½ÐÁ°¼ø¶È¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¶å½£¤Ç¹©¾ì¤Î¿Ê½Ð¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¡×¡£
¿ÍºàÉÔÂ¤â¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Î©Ä¹ºê¹©¶È¹â¹»¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¡Ö½ÐÁ°¼ø¶È¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸½¾ì¹Ö»Õ ¿ÀÅÄÀ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²ÈÄí¤Î¥ëー¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Ë¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹(¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ)¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö²¹ÅÙ¤ÎÄ´Àá¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Ä¹ºê»Ô¤Î¸©Î©Ä¹ºê¹©¶È¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¾Æ³ÂÎ¤Î¡Ö½ÐÁ°¼ø¶È¡×¡£
¸µµ»½Ñ¼Ô¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¶å½£¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃËÀ¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¼ïÎà¤ä´ØÏ¢»º¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸½¾ì¹Ö»Õ ¿ÀÅÄÀ¿¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜ¤â°ìÀ¸·üÌ¿È¾Æ³ÂÎ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¶å½£¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂæÏÑ¤ÎÂç¼ê¥áー¥«ー¡ÖTSMC¡×¤Î·§ËÜ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Î¤Û¤«¡¢¸©Æâ¤Ç¤âµþ¥»¥é¤¬¡¢´ØÏ¢ÉôÉÊ¤òÀ¸»º¤¹¤ë¹©¾ì¤òëÝÁá»Ô¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶å½£¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ÍºàÉÔÂ¡×¡£
¶å½£¤Ç¤Ï¤³¤ÎÀè10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö1000¿ÍÄøÅÙ¤ÎÉÔÂ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹ºê¹©¶È¹â¹»¤Ïº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ÊÌÜ¤ò¹©¶È²½³Ø²Ê¤Î3Ç¯À¸¸þ¤±¤Ë¿·Àß¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤È¤¦¤È¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿½ÐÁ°¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸½¾ì¹Ö»Õ ¿ÀÅÄÀ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¶å½£¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶å½£¤Ë»Ä¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤Î¤³¤È¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤«¤éÊ¹¤±¤ÆÍ°ÕµÁ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÊÀ¸ÅÌ¡Ë
¡Ö¶å½£Æâ¤ËÈ¾Æ³ÂÎ¤Î´ë¶È¤¬¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½¢¿¦Àè¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×
¡ÊÄ¹ºê¹©¶È¹â¹» Á¥±Û ±Ñµ¬¶µÆ¬¡Ë
¡Ö²æ¡¹¶µ°÷¤À¤±¤ÎÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤è¤ê¸½¾ì¤Ë¶á¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ï¤è¤ê¼Â¼Ò²ñ¤Ë°Õ¼±¤ò»ý¤Æ¤ë¤·¡¢½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥¤¥áー¥¸¤âÍ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
º£¸å¤â1¤«·î¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢¸©Æâ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¹Ö»Õ¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£