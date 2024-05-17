¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¡¡ÆÈÎ©È¯É½¤ÎÍò¡¦¾¾ËÜ½á¤Ï¡ÖÈ¯ÌÀ²È¡×¡¡³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ë¤â°ÕÍß¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤³¤ÈÁ°»³ÅÄ·ò°ì¡Ê43¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡MX¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£16Æü¤ËSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤·ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê40¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ï¡Ö¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Ï±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ï¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡£Íò¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤¤¤í¤ó¤ÊSTARTO¤ÎÁí¹ç±é½Ð¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¾¾½á¤¬¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤éÆÃµö¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤Î¾¾ËÜ¤Î°ÎÂç¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÏÀâ¡£¾¾ËÜ¤ò¡ÖÈ¯ÌÀ²È¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¸µSexy¡¡Zone¤Îtimeless¤â»³P¡Ê»³²¼ÃÒµ×¡Ë¤¬¼¡¤Î¿·¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£ÆüÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¤á¤¿¿Í¤ÈSTARTO¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇSTARTO¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£³°Éô¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤«¤é¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MC¤Î¸¶ÅÄÎ¶Æó¤Î¡ÖÍò¤¬Éü³è¤·¤¿¤é³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤½¤ê¤ã¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íè¤ë»Å»ö¤Ïµñ¤ß¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¾¾½á¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£