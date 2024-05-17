±Õ¾õ²½¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¤Ø¡¡¼Í¿å»Ô¿·Ì«¤Ç¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¼Í¿å»Ô¤Î¿·Ì«ÃÏ°è¤Ç¡¢ÃÏÈ×¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤áÅÚ¤òºÎ¼è¤¹¤ë¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤¬17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Í¿å»Ô¿·Ì«ÃÏ°è¤Î±è´ßÉô¤Ë¤¢¤ë¹ÁÄ®¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Î¹©Ë¡¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤ËÃÏÈ×¤Î¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤¬ÃÏÌÌ¤ËÅ´¤ÎÅû¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÁõÃÖ¤ÇÅÚ¤òºÎ¼è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Í¿å»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½¤Ê¤É¤Ç2500·ï°Ê¾å¤Î½»Âð¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ïº£¸å¤ÎÂÐºö¤Î¹©Äø¤òºîÀ®¤·¤ÆÉüµì¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¸®¤«Å¾½Ð¤µ¤ì¤¿Êý¤â¡Ê¤¤¤ë¤È¡ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤¯Éü¶½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÃÏ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¼Í¿å»Ô¤Ï¡¢5·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤ÇÅÚ¤Î¼Á¤äÃÏ²¼¿å°Ì¤Î¹â¤µ¡¢ÃÏÈ×¤Î¶¯ÅÙ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¹©Ë¡¤ò·è¤á¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¹©»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Õ¾õ²½Èï³²¤ËÈ¼¤¦¥Üー¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ï¡¢É¹¸«»Ô¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£