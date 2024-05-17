»º¶ÈÇ½Î¨ÂçMFÃö¼íÍ´¿¿¤ÎÀéÍÕÆþÃÄ¤¬ÆâÄê!ºòµ¨¤Ï´ØÅì2Éô¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯1°Ì¥¿¥¤¤Î14¥´¡¼¥ëµÏ¿
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ï17Æü¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤«¤éMFÃö¼íÍ´¿¿¤¬25¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼êÅÐÏ¿¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï37¡£
¡¡Ãö¼í¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüÂçÆ£Âô¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¿ÈÄ¹167cm¡¢ÂÎ½Å63kg¤È¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¥¿¥¤¤Î14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãö¼í¤ÏÃæ³Ø¤Þ¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÆüÂçÆ£Âô¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢»º¶ÈÇ½Î¨Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¿ÈÄ¹167cm¡¢ÂÎ½Å63kg¤È¾®ÊÁ¤ÊÁª¼ê¤À¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¥¿¥¤¤Î14ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£