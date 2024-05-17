¡Ú³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¿äÁ¦¡È´üÂÔ¤Î18ºÐ¡É¡¢¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤ËKO¾¡Íø¡¡¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù½Ð¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³ÊÆ®¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ø³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè-THE MAX-¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤¬17Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¡È´üÂÔ¤Î18ºÐ¡É½©¸µ¶¯¿¿¤¬¡¢RIZIN¤Ç4¾¡2ÇÔ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¤Î¥¢¥é¥ó¡È¥Ò¥í¡É¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¡Ê38¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇKO¾¡Íø¡£Ä«ÁÒ¤¬Àä»¿¤·¤¿°ïºà¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¿äÁ¦¤Î18ºÐ¡¢ÂÇ·â¤Ç¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤ò°µÅÝ¡ª
¡¡Àè·îÊüÁ÷¤Î#7¤Ç¡Ö¡Ø³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè¡Ù¡©¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È´ÆÆÄ¤·¤Æ»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿Ä«ÁÒ¡£½êÂ°¤¹¤ëJAPAN TOP TEAM¤«¤é½©¸µ¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐÀï¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤Ï¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ä¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¤ÇÎý½¬¤·¡¢RIZIN¤Ç6»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£Ä«ÁÒ³¤¤È¸µÃ«Í§µ®¤Ë¤ÏÈ½ÄêÉé¤±¤·¤¿¤¬¡¢ÁÒËÜ°ì¿¿¤ä½ê±ÑÃË¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºKO¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê°ì¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀäÂÐµã¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¿¤¿¤ß³Ý¤±¡¢Àª¤¤¤Å¤¯½©¸µ¤ËÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ·è¾¡Àï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¤Ã¤Æ¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½©¸µ¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÂÇ·â¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·â¤òÏ¢È¯¤·±¦¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÄÉ·â¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£É¾È½ÄÌ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÁê¼êÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Õ¾¢¤ÎÄ«ÁÒ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë7·î28Æü¤Î¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥»¥³¥ó¥É¤ËÉÕ¤¤¤¿Ä«ÁÒ¤â¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£RIZIN¤«¤éÀ¼¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬¿äÁ¦¤Î18ºÐ¡¢ÂÇ·â¤Ç¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤ò°µÅÝ¡ª
¡¡Àè·îÊüÁ÷¤Î#7¤Ç¡Ö¡Ø³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè¡Ù¡©¤¢¤ó¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È´ÆÆÄ¤·¤Æ»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿Ä«ÁÒ¡£½êÂ°¤¹¤ëJAPAN TOP TEAM¤«¤é½©¸µ¤ò¿äÁ¦¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü·×ÎÌ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢½©¸µ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºKO¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¡£¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê°ì¸À¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÀäÂÐµã¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¿¤¿¤ß³Ý¤±¡¢Àª¤¤¤Å¤¯½©¸µ¤ËÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ·è¾¡Àï¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¤Ã¤Æ¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½©¸µ¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÂÇ·â¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·â¤òÏ¢È¯¤·±¦¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥ä¥Þ¥Ë¥Ï¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÄÉ·â¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¡£É¾È½ÄÌ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤µ¤ó¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÁê¼êÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢»Õ¾¢¤ÎÄ«ÁÒ¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë7·î28Æü¤Î¡ØÄ¶RIZIN.3¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥»¥³¥ó¥É¤ËÉÕ¤¤¤¿Ä«ÁÒ¤â¡Ö¿·¤·¤¤»þÂå¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£RIZIN¤«¤éÀ¼¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸å²¡¤·¤·¤¿¡£