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Earlier today in Tokyo, the Hall of Fame announced its new exhibit Yakyu/Baseball alongside pioneering Japanese pitcher Masanori Murakami, Japan Central League star Warren Cromartie and @USAmbJapan Rahm Emanuel. pic.twitter.com/coss5jbZJ6
- National Baseball Hall of Fame and Museum (@baseballhall) April 19, 2024
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