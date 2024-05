敵地サンフランシスコで行われたジャイアンツ戦の試合前、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平と日本人メジャーリーガーのパイオニアが海の向こうで再会。60年の時を越えた2ショットにファンから感謝のコメントが寄せられた。



5月14日(日本時間15日)のドジャース対ジャイアンツ戦のベストショットを、ドジャース専属カメラマンのジョン・スーフー氏が自身のSNSに投稿。スライドショーの1枚目にあったのが、 “マッシー・ムラカミ”こと日本人メジャーリーガーのパイオニアである村上雅則氏と大谷翔平の2ショット画像だった。

この画像を見たファンからは、「素敵なツーショット写真ですね」「大谷翔平選手 かしこまってる。」「こういう先人がいたからこその今がある。感謝です」「どんな業界でも言えるけど第一歩を踏み出した人は偉大です」「村上さんがいたからこそ野茂さんがいて、野茂さんがいたからこそ、大谷翔平がいる」などSNS上で反響があった。

村上氏は、南海(現・福岡ソフトバンク)ホークス入団2年目の1964年に野球留学で渡米。9月2日のニューヨーク・メッツ戦で、日本人で初めてメジャーリーグの舞台に立った。翌65年まで2年間、ジャイアンツで主に中継ぎとして54試合に登板し5勝1敗9セーブ、防御率3.43、2セーブを記録した。

村上氏が今回渡米したのは、18日コロラド・ロッキーズ戦で企画された「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」で始球式を行うため。前乗りした村上氏をMLB公式サイトもX(旧ツイッター)で観戦の模様を動画で投稿し、偉業も紹介した。

Earlier today in Tokyo, the Hall of Fame announced its new exhibit Yakyu/Baseball alongside pioneering Japanese pitcher Masanori Murakami, Japan Central League star Warren Cromartie and @USAmbJapan Rahm Emanuel. pic.twitter.com/coss5jbZJ6

