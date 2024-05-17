¹â¶¶¹îÅµ¤¬¿·¤¿¤ÊÂç²¬ÃéÁêÌò¤Ë·èÄê¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù
6·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎBS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¡ÊBS¡¿BSP4K¡¡Ëè½µÆüÍË¡¡¸á¸å6»þ45Ê¬¡Á7»þ28Ê¬¡Ë¤è¤ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤¬¼ç±é¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÂç²¬ÃéÁêÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ10Ç¯¡£BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤ÏËÜ³Ê»þÂå·à¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤ËÂè7¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ë¼çÌò¡¦Âç²¬ÃéÁê¤È¤·¤Æ¹â¶¶¹îÅµ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¹â¶¶±é¤¸¤ë¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯ÃÒÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿Ì¾Êô¹Ô¤Î¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿´Í¥¤·¤¤¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉã¿ÆÌò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¡£º£²ó¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢»þÂå·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¡£
¹â¶¶¹îÅµ¡¡¥³¥á¥ó¥È
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æº£²ó¤«¤é»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç²¬ÃéÁê¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÇÍýÃÎÅª¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤Ç¹¾¸Í½îÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÄ®Êô¹Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë²¹¤«¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¾ðÌ£Ë¤«¤Ê¤ªÊô¹ÔÍÍ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê²û¤Î¿¼¤¤ÃéÁê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ä¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÈÂç²¬ºÛ¤¡É¤Î¿ô¡¹¤òÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¼Â¤Ï¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¹¥Ã¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¼«¿È¤¹¤ó¤Ê¤ê¤ÈÃéÁêÌò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃéÁê¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤Èº£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÂç²¬±ÛÁ°¡Ù¤Ï¿Æ»Ò¤Î¾ð¤äÃË½÷¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¹¾¸Í¤ËÊë¤é¤¹Ä®¿Í¤äÉð»Î¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤Þ¤ÇÉÁ¤¯¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤ä¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò°ìÅÙ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÈÖÁÈ¾ðÊó
BS»þÂå·à¡ØÂç²¬±ÛÁ°7¡Ù¡ÊÏ¢Â³8²ó¡Ë
BS¡¿BSP4K
2024Ç¯6·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È
Ëè½µÆüÍË¡¡¸á¸å6»þ45Ê¬¡Á7»þ28Ê¬
ºÆÊüÁ÷¡§BSP4K¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¸á¸å7»þ30Ê¬¡Á8»þ13Ê¬
µÓËÜ¡§ÈøÀ¾·ó°ì¡Ê1¡¢5¡¢7¡¢8²ó¡Ë ¤¤¤º¤ßÎè¡Ê2¡¢3¡¢4²ó¡Ë Ä«ÈæÆàÊ¸𨗉¡Ê6²ó¡Ë
²»³Ú¡§»³²¼µ£Íº¡¡¾®³Þ¸¶È¥
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡¦²Î¡§Í³µª¤µ¤ª¤ê
À©ºîÅý³ç¡§°ëÃÒÌÀ¡ÊNHK¡Ë ¸åÆ£¹âµ×¡ÊNHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡Ë ÇòÀÐÅý°ìÏº¡ÊCAL¡Ë
±é½Ð¡§ÌðÅÄÀ¶Ì¦¡Ê1¡¢2¡¢7¡¢8²ó¡Ë Ï»¼Ö²íÀë¡Ê3¡¢4²ó¡Ë ßÀÎ¶Ìé¡Ê5¡¢6²ó¡Ë
(c)NHK