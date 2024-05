Kroiが6月19日にリリースする3rdアルバム『Unspoiled』に収録される、初の日本武道館単独公演のダイジェスト映像を公開した。今回のダイジェスト映像では、自由を体現するように演奏するメンバーと、それぞれ踊るオーディエンスが印象的に写し出されており、4分の中に日本武道館単独公演が凝縮された内容となっている。そして同じくアルバム収録の「Behind the Scenes : Kroi Live at 日本武道館」トレイラー映像も公開。こちらは映像ディレクター・串田匠によるリハーサルから当日までの密着映像となっている。

Kroi 3rd Album『Unspoiled』



発売日:6月19日HPリンク: https://kroi.net/unspoiled/予約リンク:https://lnk.to/Unspoiled_ALCD+LIVE Blu-ray「Kroi Live at 日本武道館」/ PCCA-6293 / 税込6,050円CD+LIVE DVD「Kroi Live at 日本武道館」 / PCCA-6294 / 税込6,050円CD Only / PCCA-6295 / 税込3,080円[収録曲]HyperSesameWater CarrierPULSE風来他、全13曲予定[LIVE DVD/Blu-ray収録曲]01. Fire Brain02. Drippin' Desert03. Shift Command04. 夜明け05. Mr. Foundation06. Sesame07. Monster Play08. Page09. Hyper10. 侵攻11. Astral Sonar12. Never Ending Story13. risk14. 帰路15. Pixie16. Network17. Selva18. HORN19. WATAGUMO20. Shincha21. Juden22. Balmy Life23. Polyester[LIVE DVD/Blu-ray特典映像]Behind the Scenes of “Kroi Live at 日本武道館”・早期予約特典(各店舗オリジナル特典も付与)「Kroi Live at 日本武道館」Live CD・予約期間:4月27日(土)〜2024年5月21日(火)※CDショップは閉店時まで、ECショップは17:59迄となります。「Kroi Free Live "Departure" at 横浜赤レンガ倉庫」 応募コード・シリアル配布期間:4月27日(土)〜5月12日(日)23:59まで※応募コード入力受付期間2024年5月21日(火)23:59までとなります。