¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û£µ·î¤Þ¤À£²¾¡¡Äº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤£´Ï¢ÇÔ¡Ä£±£²Æü¤Ö¤ê¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤º
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹£³¡½£µ³ÚÅ·¡Ê£±£·Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬£±Ê¬¤±¤ò¶´¤ß¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ãæ£±£µÆü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÅè¤¬¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢£¸²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç£³¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¤ËÊ¡ÅÄ¡¢¹ÈÎÓ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢£¹²ó¤Ë£³ÈÖ¼ê¤Î¿·¿Í¡¦¹âÅç¤¬Êø¤ì¤¿¡££±»àËþÎÝ¤«¤éÂ¼ÎÓ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿°æ¸ý¤âÀõÂ¼¤Ëµ¾Èô¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡£µ·î¤Ï£±£°»î¹ç¤Ç£²¾¡£·ÇÔ£±Ê¬¤±¡££±£²Æü¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤âÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£