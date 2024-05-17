Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢²ñ¾ì¼þÊÕ¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÂçº®Íð¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎS¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤¬·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡Á´ÊÆ¥×¥íÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2024Ç¯5·î17Æü¡¡¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼½£¥Ð¥ë¥Ï¥éGC¡á7609¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âç²ñ²ñ¾ì¶á¹Ù¤Çµ¯¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¤¿¤á¥Ð¥ë¥Ï¥éGC¼þÊÕ¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡Ê27¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎESPN¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÏÃæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ»ö¸Î¸½¾ì¼þÊÕ¤òÄÌ¹Ô¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤ÏÄä»ß¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÏÌó10¡Á20¥ä¡¼¥É±¿Å¾¤òÂ³¤±¤¿¡£¥³¡¼¥¹Æþ¤ê¸ý¤Ç¼Ö¤ò»ß¤á¡¢·Ù»¡¤Ë¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤«¤é1»þ´Ö20Ê¬ÃÙ¤ì¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°8»þ35Ê¬¤ËÂè1ÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î12°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¸áÁ°10»þ08Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£