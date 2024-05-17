¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¢ö¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ ½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û¡×½µËö¤ªÇã¤¤ÆÀ¾ðÊó(5·î18Æü¡Á5·î19Æü¡Ë¡Ú¥¢¥¥ÐÆÃ²Á¾ðÊó¡Û
½µËö¡Ê5·î18Æü¡Á£µ·î19Æü¡Ë¤Î¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¿·À½ÉÊ¡¦ÆÃ²Á¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±!
5·î18Æü¡Á5·î19Æü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾ðÊó
¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥ÉMSIPRO B760M-E DDR4 DDR4¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥í¥Ã¥È¤ò2ËÜÁõÈ÷¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÊB760Chipset¤ÎMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£I3ÊÕ¤ê¤Ç¼ê·Ú¤Ë°ìÂæºî¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥ÉÁõÈ÷¤â¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ ONGPU¤Ç»öÌ³½èÍýÅù·Úºî¶È¤Ë¥ª¥¹¥¹¥áÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§10980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËASUSPRIME B550M-KDDR4¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥í¥Ã¥È¤ò4ËÜÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëB550ChipsetÅëºÜMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£M.2¥¹¥í¥Ã¥È¤â2ËÜÁõÈ÷¤ÈÎ©ÇÉ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¡£ ÂÐ±þCPU¤â5500GTÅù¤Î¿Íµ¤APU¤âÆ°ºî²ÄÇ½ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§8980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËASUSPRIME B760M-K-CSMDDR5¥á¥â¥ê¡¼2ËçÁõÈ÷¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ê¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÎB760Chipset¤ÎMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£ ¤³¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈM.2¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤È¤³¤í¡£ ¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¸þ¤±ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§8980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËASUSPRIME A520M-EDDR4¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥í¥Ã¥È2ËÜ¤Þ¤ÇÁõÈ÷²ÄÇ½¤ÊSocketAM4¤ÎA520ChipsetÅëºÜ¤ÎMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£APU¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª°Â¤¯ÁÈ¤ß¤¿¤¤Êý¸þ¤±À½ÉÊ¡£ 5500GTÅù¤Î¿·¤¿¤Ê¤ªÇã¤¤ÆÀAPU¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°ºî²ÄÇ½ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§4980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMSIPRO B760M-A WIFI DDR4FÉÕ·¿ÈÖ°Ê³°¤ÎCPU¤òÅëºÜ»þ¤ÏHDMI2.1x2¤ÈDP1.4x2¤ÇºÇÂç4²èÌÌ½ÐÎÏ¤òÇØÌÌ¥Ý¡¼¥È¤À¤±¤Ç½ÐÍè¤ëB760Chipset¤ÎMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£ ¥á¥â¥ê¡¼¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤DDR4¥á¥â¥ê¡¼¥¹¥í¥Ã¥È4ËÜ»ÅÍÍ¡£ ¥Ç¥¤¥È¥ìÍÑÅÓ¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤ÈÁÈ¤à¤Ê¤éÎÉ¤¤¥Þ¥¶¡¼ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§12980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËMSIPRO B650M-A WIFI¤ªÇã¤¤ÆÀ²Á³Ê¤ÎAM5¡¦B650ChipsetÅëºÜ¤ÎMicroATX¥Þ¥¶¡¼¥Ü¡¼¥É¡£ ¥á¥â¥ê¡¼»ÅÍÍ¤ÏDDR5¤Ç4ËÜ¥¹¥í¥Ã¥È¡£Äã²Á³Ê¤Ê¤¬¤éWIFIÉÕ¤Ç CPU¤ä¥á¥â¥ê¡¼¤òÌ¤¼ÂÁõ¤Ç¤âBiosUP¤â²ÄÇ½¤ÊFlashBackÂÐ±þµ¡¼ï¡£ ¥á¥â¥ê¡¼ÁêÀ¤¬ÉÝ¤¤Êý¤ÏFlashback¤·¤Æ¤ß¤Æ¤«¤éÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥áÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§17980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¸¼¿Í»Ö¸þGG-RTX4070SP-E12GB/DFGeForce RTX 4070 SUPER¤òÅëºÜ¡£¥ß¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹»ÅÍÍ2.25¥¹¥í¥Ã¥ÈÀêÍ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¼¥é¡¼ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§3À©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§95980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËASUSGT710-SL-2GD3-BRK-EVONVIDIA GeForce GT 710¤òÅëºÜ¡£¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹Àß·×¤Ç¥Î¥¤¥º¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºÇÂç3Âæ¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼ÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥Ç¥ª¥«¡¼¥ÉÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§3980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËASUSGT730-4H-SL-2GD5NVIDIA GeForce GT 730¤òÅëºÜ¡£4¤Ä¤ÎHDMI¥Ý¡¼¥ÈÅëºÜ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ë¥¿¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¹¡¢Êä½õÅÅ¸»ÉÔÍ×¤ÊÀ½ÉÊÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§9980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSPARKLESA310E-4GIntel Arc A310¤òÅëºÜ¡£¥«¡¼¥ÉÄ¹Ìó153mm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£Êä½õÅÅ¸»¤¬ÉÔÍ×¡¢2¥¹¥í¥Ã¥ÈÀêÍ¤Ç4K4²èÌÌÆ±»þ½ÐÎÏ¤â²ÄÇ½ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§10980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¥á¥â¥ê¡¼G.SKILLF5-6000J3636F16GX2-TZ5RKG.SKILLÀ½DDR5-6000 32GB(16GBx2)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§17980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËV-COLORTL8G36818D-E6PRKWKV-COLORÀ½DDR4-3600 16GB(8GBx2)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§5280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATADY1600-4GRIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR3-1600 4GB(4Bx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATADZ2133-4GR/STIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2133 4GB(4GBx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§1680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATADZ2133-8GRIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2133 8GB(8Bx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATADZ2666-4GIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2666 4GB(4GBx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§1780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Î¡¼¥ÈÍÑ¥á¥â¥ê¡¼IO-DATASDZ2133-4GRIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2133 4GB(4Bx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§1680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATASDZ2133-8GRIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2133 8GB(8Bx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATASDZ2400-4GIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2400 4GB(4GBx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§1780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATASDZ2400-8GIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2400 8GB(8GBx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËIO-DATASDZ2666-8GIO¥Ç¡¼¥¿À½DDR4-2666 8GB(8GBx1)ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SSD 2.5¥¤¥ó¥ÁWestern DigitalWDS500G3B0AWesternDigitalÀ½2.5¥¤¥ó¥ÁSATA SSD¡ÖSA510¥·¥ê¡¼¥º¡×500GB¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§7480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËWestern DigitalWDS100T3B0AWesternDigitalÀ½2.5¥¤¥ó¥ÁSATA SSD¡ÖSA510¥·¥ê¡¼¥º¡×1TB¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§11980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëaddlinkad512GBS20S3SaddlinkÀ½2.5¥¤¥ó¥ÁSATA SSD¡ÖS20¥·¥ê¡¼¥º¡×512GB¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§3980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëaddlinkad1TBS20S3SaddlinkÀ½2.5¥¤¥ó¥ÁSATA SSD¡ÖS20¥·¥ê¡¼¥º¡×1TB¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§7280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SSD M.2Western DigitalWDS500G3B0EWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE SN580¥·¥ê¡¼¥ºM.2 NVMe Gen.4 SSD 500GB¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§7380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÂ¢3.5inch HDDWestern DigitalWD80EAAZ10ËÜ¸ÂÄêWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE¥·¥ê¡¼¥º¡× 8TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpm ¢¨256MB¥¥ã¥Ã¥·¥å¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§10À©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§15780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËWestern DigitalWD20EARZWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE¥·¥ê¡¼¥º¡× 2TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§8180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËWestern DigitalWD40EZAXWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE¥·¥ê¡¼¥º¡× 4TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§10780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËWestern DigitalWD60EZAXWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE¥·¥ê¡¼¥º¡× 6TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§13580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËWestern DigitalWD80EAAZWesternDigitalÀ½¡ÖBLUE¥·¥ê¡¼¥º¡× 8TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpm ¢¨256MB¥¥ã¥Ã¥·¥å¥â¥Ç¥ëÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§17480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSEAGATEST4000DM004SeagateÀ½¡ÖBarracuda¥·¥ê¡¼¥º¡× 4TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§12380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSEAGATEST6000DM003SeagateÀ½¡ÖBarracuda¥·¥ê¡¼¥º¡× 6TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§14980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËSEAGATEST8000DM004SeagateÀ½¡ÖBarracuda¥·¥ê¡¼¥º¡× 8TB 3.5¥¤¥ó¥Á SATA 5400rpmÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§17980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼MSIG2712FIPS¡¢180HzÂÐ±þ¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§2À©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§21780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËACERKA270Hbmix100HzÂÐ±þ¡¢¥¹¥ê¥à¥Ù¥¼¥ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§6À©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§12480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
HDD¥±¡¼¥¹UNITCOMUNI-HAL35-BLACK2USB3.0ÀÜÂ³ 3.5¡ÉHDD¥±¡¼¥¹¤ÎÆÃ²Á¡ªÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§3À©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¸¼¿Í»Ö¸þKR-U3G2HUBHDMPD-M.23¤Ä¤ÎUSB¡õ4K HDMI¥Ï¥ÖÉÕ¤ USB3.2 Gen2 ÀÜÂ³ M.2 NVMe SSD¥±¡¼¥¹¤ÎÆÃ²Á¡ªÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¸¼¿Í»Ö¸þKR-U3G1HUBHDMPD-2.53¤Ä¤ÎUSB¡õ4K HDMI¥Ï¥ÖÉÕ¤ USB3.2 Gen1 ÀÜÂ³ 2.5·¿ SSD/HDD¥±¡¼¥¹¤ÎÆÃ²Á¡ªÊÝ¾ã¡§ÄÌ¾ï¿ôÎÌ¡§ºß¸Ë¸Â¤êÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1ÅÀ¤Þ¤Ç²Á³Ê¡§2480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÅ¹ÊÞ¾ðÊóÅ¹ÊÞÌ¾¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ ½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3ÃúÌÜ4¡Ý15 ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ë 1F¡¦2FÅÅÏÃ¡§TEL 03-3526-3571¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/map/akihabara_iiyamastore.phpÅ¹ÊÞÃÏ¿Þ¡§
>> ¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¢ö¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ ½©ÍÕ¸¶¥Ñ¡¼¥Ä´Û¡×½µËö¤ªÇã¤¤ÆÀ¾ðÊó(5·î18Æü¡Á5·î19Æü¡Ë¡Ú¥¢¥¥ÐÆÃ²Á¾ðÊó¡Û ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é