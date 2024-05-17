»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÖÀÎ¤Î²¶¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×Îø°¦ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Ï¡©¡Ö¼Â¤Ï¥Á¥ç¥í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
5·î16Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡¢ÎëÌÚ°¦Íý¤ÎÎø°¦ÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÇÛ»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢Áó°æÍ¥¤È¤Î·ëº§¤Î·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ï¡©¡ÖÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¡Ä¡×
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÁÆ¬¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤¢¤Î¡É¤³¤È¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢»³Î¤¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¡©¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«¤Æ°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤Ï¡£°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¡ÊÎø°¦ÌÌ¤Ç¡Ë¥Á¥ç¥í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÀâ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡ÖVTR´Ñ¤Æ¤ë»þ¤Î¤³¤¦¡¢¤¦¤ë¤µ¤µ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÃË¤Ç¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤âÂ¿¤¤¤«¤é¡£¥Á¥ç¥í¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬Îø°¦¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëVTR¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¹ÔÆ°¤Ê¤É¤Ë²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
»³Î¤¤â¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤è¡¢¤À¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¡ÊVTR¤Î¡ËÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤µ¡£¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤é¡ª¤â¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÆ±°Õ¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ä¤«¤â¡£ËÍ¤¬ÃË¤À¤Ã¤¿¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ø¥¥ã¡¼¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤âº¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢»³Î¤¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢ÀÎ¤Î²¶¤ò¸«¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£