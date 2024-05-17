ÀÐÀîÍü²Ú¡¢¥â¡¼Ì¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é24Ç¯¡ªÈþµÓ¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷°áÁõSHOT¤Ë¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
5·î17Æü¡¢¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐÀîÍü²Ú¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×SHOT¤â¸ø³«
ÀÐÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü5·î17Æü¤Ï ¤ï¤¿¤¯¤·¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥Þ¡¼¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü 2000Ç¯¤Î5·î17Æü¤«¤é 24Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö24Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â ¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõÃå¤Æ Âç¹¥¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ »Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ ¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö24Ç¯Á°¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤«¤éÈþµÓ¤ò¥Á¥é¸«¤»¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÈþÈ©ºÝÎ©¤Ä¾Ð´é¤Î¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á ¥¸¡¼¥ó¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Á ´ò¤·¤¤¤Ê¡Á ¹¬¤»¤À¤Ê¡Á ¤ä¤À¡Á ÎÞ¤Ç¤ë¡Á ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö#¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼4´ü¡×¤Ê¤É¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö±Ê±ó¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö24Ç¯Á°¤«¤éÂç¹¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ÊÍü²Ú¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÂè4´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2005Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀÐÀî¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2017Ç¯3·î¤ËÌî¾åÎ¼Ëá»á¡Ê¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÀÐÀîÍü²Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê